Ghét đèn đường, thanh niên mang dát giường đốt trạm biến áp

Ngày 17-1, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Long (SN 1999, ở Gia Lâm, Hà Nội) mức án 13 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường cho bị hại là Công ty Điện lực Gia Lâm hơn 800 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đức Long là đối tượng nghiện ma túy, không có công việc ổn định. Do sử dụng cần sa nên Long thường có suy nghĩ hoang tưởng, hành động bất thường.

Đầu tháng 12-2022, do Long không đóng tiền điện nên Công ty điện lực Gia Lâm đã cắt điện sinh hoạt của gia đình Long. Khoảng 3h45 ngày 4-1-2023, Long thấy khó chịu khi thấy ánh đèn đường chiếu vào trong nhà và vào bàn thờ nhà mình nên nảy sinh ý định đốt Trạm biến áp Đông Dư 7 ở thôn 3, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trạm biến áp này thuộc quản lý của Công ty Điện lực Gia Lâm, ở cách nhà Long khoảng 100m.

Nghĩ là làm, Long lấy chiếu trong phòng ngủ mang xuống bếp rồi bật bếp gas, đốt cháy chiếu. Sau đó, Long mang chiếu đang cháy ra Trạm biến áp Đông Dư 7, vứt vào chân trạm biến áp để đốt.

Khi thấy lửa cháy, Long tiếp tục về nhà lấy các thanh thang giường bằng gỗ mang đến ném vào chân Trạm biến áp để lửa cháy to hơn. Ngọn lửa đã cháy bùng lên dây điện và phát nổ.

Thấy lửa cháy Trạm biến áp, người dân xung quanh đã đến dập lửa và quát mắng Long. Bị mắng, Long quay về nhà ngủ.

Ngày 16-2-2023, Công an xã Đông Dư phối hợp UBND xã Đông Dư đưa Nguyễn Đức Long vào Bệnh viện tâm thần Hà Nội chữa bệnh. Đến ngày 21-4-2023, Nguyễn Đức Long bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm bắt tạm giam.

Theo Kết luận định giá tài sản, giá trị của toàn bộ tài sản, thiết bị thiệt hại của Trạm biến áp Đông Dư 7 là hơn 800 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Đức Long. Tại bản Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 9-11-2023, kết luận: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Nguyễn Đức Long có hội chứng nghiện cần sa. Tại các thời điểm trên, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

BÙI TRANG