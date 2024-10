Giả chữ ký trưởng công an huyện, cựu thiếu tá lãnh 12 năm tù 01/10/2024 16:40

(PLO)- Cựu thiếu tá Lê Huỳnh Nhi đã giả chữ ký của Trưởng Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để chiếm đoạt số tiền gần 600 triệu đồng.

Mới đây, TAND tỉnh Long An đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Huỳnh Nhi về tội tham ô tài sản và tội giả mạo trong công tác.

Theo cáo trạng, Lê Huỳnh Nhi là cán bộ Công an huyện Tân Thạnh (Long An) với cấp bậc Thiếu tá, được phân công nhiệm vụ Kế toán từ tháng 2-2006 đến ngày 15-5-2021, đình chỉ công tác.

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Huỳnh Nhi. Ảnh: VKS

Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, trong năm 2020 và 2021, bị cáo Nhi chiếm đoạt của Công an huyện Tân Thạnh tổng cộng 583.506.000 đồng, gồm các khoản: Tiền bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra giao thông năm 2020; tiền chế độ chính sách, thi đua khen thưởng của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị; tiền chế độ chính sách của Bộ Công an cấp cho cán bộ công an nghỉ hưu trong dịp Tết nguyên đán 2021...

Đến tháng 1-2021, Lãnh đạo Công an huyện Tân Thạnh yêu cầu Nhi bàn giao nhiệm vụ kế toán cho cán bộ khác, bị cáo Nhi không còn tiền bàn giao cho thủ quỹ nên đã làm 5 bộ chứng từ và giả chữ ký của Trưởng Công an huyện gồm: 5 Giấy rút dự toán ngân sách và 5 Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng, đem nộp Kho bạc Nhà nước huyện Tân Thạnh và yêu cầu thủ quỹ liên hệ rút dự toán ngân sách của Công an huyện về đơn vị cấp phát cho cán bộ chiến sĩ đối với hai khoản tiền là tuần tra giao thông và chế độ chính sách, thi đua khen thưởng của cán bộ, chiến sĩ, cùng một số khoản phải chi của đơn vị trong quý I-2021.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra trưng cầu giám định các chữ ký tại 5 giấy rút tiền và 5 bản kê nội dung thanh toán. Kết quả giám định thể hiện các chữ ký xác định toàn bộ chữ ký trong 5 giấy rút dự toán và 5 bản kê với chữ ký của trưởng Công an huyện không cùng 1 người ký ra.

Ngày 17-8, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Huỳnh Nhi.

Tại phiên tòa xét xử, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Huỳnh Nhi 8 năm tù về tội tham ô tài sản và 4 năm tù về tội giả mạo trong công tác; tổng hợp hình phạt 12 năm tù.