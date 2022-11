Giá điện ở nhiều quốc gia vẫn tăng cao trong quý IV

(PLO)- Do khủng hoảng năng lượng, lạm phát kéo dài và chiến sự diễn ra tại Ukraine chưa có dấu hiệu dừng khiến giá điện ở nhiều nơi trên thế giới vẫn tăng cao.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cập nhật tình hình giá điện của một số quốc gia trong quý IV-2022. Trong đó, giá điện ở một số nước vẫn tăng cao so với đầu năm 2022.

Theo dữ liệu của Ember (Tổ chức tư vấn về khí hậu và năng lượng của Anh), giá bán buôn trung bình những tháng cuối năm ở Châu Âu tuy giảm đôi chút nhưng vẫn cao hơn đầu năm. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng năng lượng đã lắng xuống.

Theo Ember, ở Châu Âu, giá điện bán buôn trung bình vào tháng 10-2022 như sau:

Ý ở mức 211,2 Eur/MWh (tương đương 5.714 đồng/kWh); Pháp 178,9 Eur/MWh (tương đương 4.847 đồng/kWh); Đức 157,8 Eur/MWh (4.278 đồng/kWh); Anh là 136,60 Eur/MWh (khoảng 3.710 đồng/kWh).

Thái Lan

Tờ Nation của Thái Lan cho biết, giá điện điện sinh hoạt tại Thái Lan tăng lên 4,72 baht (3.273 đồng/kWh) từ tháng 9-2022 khi Ủy ban điều tiết năng lượng (ERC) tăng biểu giá nhiên liệu (Ft) được dùng để tính toán hóa đơn.

Hàn Quốc

Giá bán buôn điện ở Hàn Quốc đạt mức cao nhất vào ngày đầu tiên của tháng 9-2022 do giá khí đốt quốc tế tăng mạnh. Theo Korea Power Exchange, giá biên hệ thống (SMP), Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) trả cho các nhà máy điện đã tăng lên mức cao kỷ lục hàng ngày là 228,96 won (4.287 đồng/ kWh) cho nội địa, cao hơn mức cao nhất hàng tháng 202,11 won (3.784 đồng /kWh) hồi tháng 4-2022.

Trung Quốc

Theo trang tin Globalpetrolprices, giá điện Trung Quốc cho hộ gia đình áp dụng từ tháng 3-2022 là 0,546 NDT (1.909 đồng/kWh), cho kinh doanh 0,634 NDT (2.217 đồng/ kWh). Giá này bao gồm tất cả các thành phần của hóa đơn như chi phí điện, phân phối và thuế.

Mỹ

Theo trang tin trực tuyến Mỹ Vaultelectricity, giá điện bình quân theo tiểu bang (tháng 10-2022) dao động đáng kể.

10 bang có mức giá tăng cao nhất, đứng đầu là New Hampshire 27,47 ¢ (6.810 đồng/kWh) và thứ 10 là bang New England 25,59¢ (6.340 đồng/kWh. Khách hàng sử dụng điện của Mỹ phải đối mặt với hóa đơn tiền điện tăng là do giá khí đốt tự nhiên biến động và tình trạng thiếu cung toàn cầu trở nên tồi tệ hơn do chiến sự tại Ukraine. Ngoài ra còn phải kể đến tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt.

Tại Việt Nam, giá bán lẻ điện bình quân đang ở mức 1.864,44 đồng/kWh (chưa gồm thuế GTGT), áp dụng từ 20-3-2019. Chi phí sản điện của Việt Nam cũng không nằm ngoài những tác động của tình hình thế giới khi giá nhiên liệu tăng cao.

