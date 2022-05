Gia đình của bé bị mẹ khai tử khi còn sống nhờ phường tìm con

Chiều 23-5, hàng chục người cùng ông Nguyễn Thế Dũng (ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, bố của cháu NHL- bị người mẹ khai tử khi đang còn sống) đã đến UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột để đề nghị tìm cháu bé.

Tại đây, nhiều người đề nghị UBND phường giải thích việc vì sao cháu L còn sống nhưng vẫn cấp giấy chứng tử. Những người này cũng đề nghị lực lượng chức năng yêu cầu bà P giao lại cháu L cho gia đình ông Dũng.

Sau khi liên lạc được với bà P, cơ quan chức năng đã động viên bà đến Công an phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột để làm việc. Sau khi bà P tới trụ sở Công an phường Tân Lợi, hàng chục người từ trụ sở UBND phường Tân An đã kéo sang đây để tiếp tục ‘đòi người’.

Ông Dũng cho biết đã gần 10 ngày tìm kiếm con nhưng chưa thấy. Ông cũng nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm con ông nhưng chưa được. “Tôi rất lo lắng cho con, không biết sống chết giờ thế nào- ông Dũng nói.

Công an phường Tân Lợi đã đưa ông Dũng và một số người trong gia đình sang Đắk Nông (theo sự dẫn đường của bà P) để tìm con trai.

Như PLO đã đưa tin, bà TTNP đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai mình là cháu NHL (3 tuổi). Bà P khai con bà qua đời do bệnh viêm phổi lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5. Đến ngày, 11-5, UBND phường Tân An cấp trích lục khai tử cho cháu L.

Theo lãnh đạo phường Tân An, khi đến làm thủ tục khai tử cho con, bà P mang đầy đủ giấy tờ, lại khóc lóc cho rằng con trai vừa mất nên cán bộ phường không tiện hỏi nhiều. Sau đó, cán bộ phường sơ suất không xác minh nên UBND phường Tân An đã làm giấy chứng tử con trai bà P.

Đến tối 19-5 thì cha của cháu L đăng lên mạng xã hội Facebook sự việc cháu L còn sống nhưng bị mẹ làm thủ tục khai tử.

“Khi làm thủ tục khai tử cho con, bà P ký cam kết lời khai để chứng tử là đúng sự thật. Bà P là mẹ ruột của cháu bé nên không ai ngờ một người mẹ lại khai tử cho con khi con còn sống như vậy”- lãnh đạo phường Tân An nói.