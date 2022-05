Người cha tìm con trai bị mẹ ruột khai tử dù cháu bé vẫn đang sống

Trưa 22-5, trao đổi với PLO, ông ông NTD (41 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho hay ông đang tiếp tục tìm kiếm con trai mình là cháu bé bị mẹ làm thủ tục khai tử dù đang còn sống.

Đó là cháu NHL (3 tuổi), bị mẹ là bà TTNP (ngụ phường Tân An, TP TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) làm thủ tục khai tử và được UBND phường Tân An cấp chứng tử hôm 11-5 mà PLO đã thông tin.

Theo ông D., ông và bà P kết hôn năm 2018. Sau thời gian ngắn chung sống, hai vợ chồng ly hôn sau khi có con trai đầu lòng là cháu L. Đến cuối 2019, bà P. yêu cầu ông D. nuôi con nên ông nhận về rồi đưa đến tỉnh Kon Tum để làm thuê nuôi con.

Cuối tháng 4-2022, ông D. đưa con trai về Đắk Lắk để chữa bệnh và nhờ bà ngoại trông giữ, còn ông trở lại Kon Tum làm việc.

Đến ngày 12-5, ông D. nhiều lần gọi video để gặp con nhưng không được. Hai ngày sau, ông D. về Đắk Lắk. Khi ông D. hỏi bà P. con trai đang ở đâu để gặp, bà P. không trả lời mà đưa cho chồng cũ giấy chứng tử của con ông.

“Tôi không đánh vợ cũ, chỉ có cô ấy tát tôi mấy cái. Những ngày qua tôi liên tục liên hệ với cơ quan chức năng để tìm kiếm nơi ở của con trai mình nhưng không có kết quả. Tôi rất mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm con tôi". Ông D. cũng nói không có chuyện ông không hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc như cán bộ phường Tân An trả lời báo chí.

Như đã thông tin, UBND phường Tân An đang thu hồi giấy chứng tử đã cấp cho cháu NHL trong khi cháu bé đang sống cùng mẹ. UBND phường Tân An cũng đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ mục đích việc bà TTNP làm thủ tục khai từ cho con trai mình khi cháu đang sống.

Khi đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai mình, bà P. khai cháu L. mất lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5 tại nhà do bệnh viêm phổi. Sau khi sự việc bị bại lộ, bước đầu bà P. khai với cơ quan chức năng là bà làm thủ tục khai tử cho con trai để gửi giấy khai tử cho chồng cũ, nhằm ngăn không cho người này gặp con trai. Theo bà P., bà và chồng cũ đã ly hôn thường mâu thuẫn. Nhiều lần bà bị chồng cũ đánh đập khi đến gặp con trai.

Lãnh đạo UBND phường Tân An thừa nhận cán bộ phường sơ suất không xác minh nên UBND phường đã làm giấy chứng tử con trai bà P.