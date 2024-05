Giá đôla chợ đen cao kỷ lục, gần 26.000 đồng 30/05/2024 16:00

Cụ thể, giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen đang được mua vào ở mức 25.780 đồng và bán ra quanh ngưỡng 25.890 đồng, tăng thêm 25 đồng ở cả hai chiều so với một ngày trước. Đây cũng là mức giá giao dịch cao nhất của đồng bạc xanh trên thị trường tự do từ trước tới nay.

Giá bán USD tại ngân hàng neo kịch trần

Trong khi đó, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.258 đồng, tăng thêm 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/5% theo quy định, tỉ giá sàn sẽ là 23.045 đồng và tỉ giá trần sẽ là 25.470 đồng.

Đây là hai chốt chặn về tỉ giá sàn và tỉ giá trần tại các ngân hàng thương mại trong phiên giao dịch hôm nay.

Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước vẫn giữ nguyên tỉ giá bán giao ngay ở mức 25.450 VND/USD, thấp hơn 20 đồng/USD so với trần tỉ giá hôm nay. Như vậy, kể từ ngày 19-4, thời điểm NHNN công bố bắt đầu bán ngoại tệ để can thiệp thị trường nhằm hạ nhiệt cơn sốt giá USD, tỉ giá bán giao ngay này không hề thay đổi.

Giá bán đôla Mỹ tại ngân hàng vẫn neo ở mức kịch trần. Ảnh minh họa

Cùng xu hướng điều chỉnh tăng của tỉ giá trung tâm, giá đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại tiếp tục được các nhà băng neo ở mức kịch trần.

Đơn cử, giá đồng bạc xanh tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.220 – 25.470 đồng, giảm 15 đồng ở chiều mua nhưng lại cộng thêm 5 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Theo đó, chênh lệch giữa giá mua và bán tại Vietcombank nới rộng từ 230 đồng lên 250 đồng mỗi đôla Mỹ.

Trong khi đó, Eximbank không thay đổi giá đôla Mỹ mua vào, vẫn giữ nguyên ở mức 25.230 đồng, còn chiều bán ra được tăng thêm 6 đồng so với cuối giờ chiều qua, lên 25.464 đồng.

Tỉ giá chưa hạ nhiệt

Từ đầu năm đến nay, giá đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại tăng khoảng 1.050 đồng, tương ứng tăng 4%.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số giá đôla Mỹ tháng 5-2024 tăng 1,15% so với tháng trước; tăng 4,21% so với cuối năm ngoái và tăng 7,85% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân 5 tháng đầu năm nay, chỉ số đôla Mỹ tăng 5,24%.

Nhận định về biến động của tỉ giá USD/VND trong thời gian gần đây, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết: Tỉ giá chịu áp lực tăng là theo diễn biến chung các nước trên thế giới và trong khu vực. Nhiều đồng tiền trong khu vực đang mất giá ở mức độ tương đối cao.

Nhà điều hành ước tính mức độ mất giá của các đồng tiền trong khu vực như đôla Đài Loan (giảm 5,06%); Baht Thái (giảm 6,31%); Won Hàn Quốc (giảm 5,66%); Yên Nhật (giảm 10,87%); Rupiah Indonesia (giảm 3,87%); Peso Philippines (giảm 4,82%); Nhân dân tệ (giảm 2,04%).

Trong môi trường kinh tế thế giới biến động như hiện nay, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng: "Tỉ giá có lúc tăng, lúc giảm là điều bình thường. Chính phủ đã chỉ đạo phải ổn định tỉ giá và thị trường ngoại hối. Theo đó, NHNN cũng đã theo dõi rất sát.

Vừa qua, NHNN đã phối hợp đồng bộ thực hiện các giải pháp, chính sách để điều tiết tiền tệ và thực hiện can thiệp, đảm bảo nguồn ngoại tệ để doanh nghiệp nhập khẩu, phục vụ sản xuất trong nước".

Với sự phát triển trở lại của sản xuất và tăng xuất khẩu trong thời gian tới, Thống đốc NHNN cho rằng điều này sẽ hỗ trợ cho cung - cầu ngoại tệ.

Nhiều dự báo cho thấy tỉ giá vào cuối năm nay sẽ được hạ nhiệt và NHNN vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để các doanh nghiệp yên tâm vấn đề điều hành của Chính phủ và NHNN.