Giá gạo, xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng 0,88%

Sáng 29-8, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8.

Theo đó, CPI tháng 8 tăng 0,88% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng này tăng 2,96%. Bình quân 8 tháng năm 2023, CPI tăng 3,1%; lạm phát cơ bản tăng 4,57%.

Nguyên nhân chủ yếu khiến CPI tháng này tăng mạnh được cho là do tác động từ các đợt tăng giá xăng dầu liên tiếp kể từ giữa tháng 7 và biến động lớn của thị trường gạo thế giới khiến giá gạo tăng.

Cụ thể, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 8 tăng 0,78% so với tháng trước, làm CPI chung tăng 0,26 điểm phần trăm.

Trong đó, lương thực tăng 3,28%; thực phẩm tăng 0,48%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,47%.

Trong nhóm lương thực, chỉ số giá nhóm gạo tăng 4,41% (Gạo tẻ thường tăng 4,94%; gạo tẻ ngon tăng 3,09% và gạo nếp tăng 1,24%).

Thời gian gần đây, giá gạo trong nước tăng cao theo giá gạo xuất khẩu do lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Nga, UAE. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino đã khiến thị trường gạo toàn cầu diễn biến phức tạp hơn.

Giá gạo tăng đã tác động đến giá các mặt hàng lương thực chế biến và ngũ cốc khác như: giá khoai tăng 4,37%; ngô tăng 1,81%; bún, bánh phở, bánh đa tăng 1,17%; bột mỳ tăng 0,66%; miến tăng 0,65%; mỳ sợi, mỳ, phở, cháo ăn liền tăng 0,31%; bột ngô tăng 0,16%.

Trên thị trường hiện nay, giá gạo tẻ thường dao động từ 14.000-16.700 đồng/kg; giá gạo Bắc Hương từ 19.000-22.500 đồng/kg; giá gạo tẻ ngon Nàng Thơm từ 19.500-20.900 đồng/kg; giá gạo nếp từ 25.500-34.800 đồng/kg.

Bên cạnh giá gạo, chỉ số giá nhóm giao thông tháng 8 tăng 3,85% cũng là nguyên nhân làm CPI chung tăng 0,37 điểm phần trăm.

Lý do chủ yếu khiến chỉ số giá nhóm giao thông tăng là do ảnh hưởng của 3 đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong nước làm cho giá xăng tăng 9,85% so với tháng trước; giá dầu diezel tăng 15,9%.

Kéo theo đó, giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 3,79% so với tháng trước, trong đó giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 15,71%; đường sắt tăng 3,58%; đường bộ tăng 0,68%; vé xe buýt tăng 0,53%; taxi tăng 0,1%.

Giá xe đạp, xe máy, xe ô tô mới tiếp tục tăng lần lượt 0,42%;0,12% và 0,16% do thiếu nguồn cung linh kiện, phụ tùng.

Đáng chú ý, trong tháng 8, giá nhà thuê, giá điện, nước sinh hoạt đều tăng khiến CPI tháng này có mức tăng chỉ sau 2 tháng Tết.

