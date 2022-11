Giá USD chợ đen bất ngờ rớt mạnh

Hôm nay 2-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 23.688 VND/USD, giảm 9 đồng so với lần công bố trước. Với biên độ +/-5% theo quy định, tỉ giá sàn là 22.504 VND/USD, tỉ giá trần 24.872 VND/USD.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 24.562 – 24.872 VND/USD, giảm 9 đồng mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Ngân hàng SHB niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 24.690 – 24.872 VND/USD, tăng 10 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 9 đồng ở chiều bán ra so với giá đóng cửa phiên trước.

Tại ngân hàng Eximbank niêm yết giao dịch mua – bán ở mức 24.680 – 24.870 VND/USD, giữ nguyên giá mua vào, bán ra giảm 10 đồng so với giá cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường tự do, tỉ giá USD chiều nay bất ngờ giảm mạnh, từ 70 – 110 đồng so với giá chốt phiên trước. Đồng USD chợ đen hiện được giao dịch quanh mức 25.240 – 25.270 VND/USD (mua) và 25.320 – 25.350 VND/USD (bán).

Dù giảm trong phiên hôm nay nhưng nếu tính từ đầu tháng 10 tới nay, giá USD đã tăng với tổng mức khoảng 1.200 đồng mỗi USD.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, lượng kiều hối đổ về địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm nay đạt hơn 4.78 tỉ USD, tương đương 68% so với cuối năm ngoái. Đây cũng là một trong yếu tố góp phần ổn định tỉ giá.

