Giá USD 'chợ đen' bật tăng mạnh

Ngày 1-11, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố là 23.697 VND/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp NHNN điều chỉnh tỉ giá trung tâm ở mức này. Do đó giá bán USD tại các ngân hàng cũng chỉ nhích theo ở mức tương ứng. Cụ thể, giá USD tại ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 24.571 – 24.881 VND/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Eximbank không thay đổi giá giao dịch USD khi tiếp tục mua vào 24.680 VND/USD và bán ra 24.875 VND/USD... Trên thị trường tự do, giá USD trong phiên hôm nay lại tăng từ 170 – 200 đồng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua, giá mua vào phổ biến từ 25.275 – 25.350 VND/USD, giá bán ra dao động từ 25.337 – 25.450 VND/USD. Trong khi đó, đồng euro chợ đen chỉ được mua vào ở mức giá 23.935 VND/Euro và bán ra ở mức 25.272 VND/Euro, giảm khoảng 100 đồng ở cả hai chiều so với đầu tuần. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index vào lúc 4h chiều nay (theo giờ Việt Nam) đạt 111,08 điểm, giảm nhẹ 0,46 điểm so với giá đóng cửa phiên hôm trước. Nhiều chuyên gia dự đoán đồng USD sẽ tăng giá bởi nhiều khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản nữa khi cuộc họp chính sách tiền tệ kết thúc vào ngày mai. Nhiều công ty lỗ vì giá USD biến động (PLO)- Tính từ đầu năm đến nay, VND đã mất giá khoảng 8,6% khiến doanh nghiệp có các khoản vay nước ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ chịu tác động mạnh khi tỉ giá biến động.