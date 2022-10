Giá USD 'chợ đen' tăng lên mốc mới

(PLO)- Tỉ giá USD/VND tại ngân hàng tăng nhẹ, trong khi tỉ giá bán đồng đôla chợ đen lại xác lập kỷ lục mới khi bật lên trên 25.200 - 25.300 VND/USD.

Cuối phiên giao dịch ngày 25-10, giá USD tại Vietcombank dừng lại ở mức 24.578 VND/USD (mua) và 24.888 VND/USD (bán), tăng 3 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Tương tự, giá mua - bán đồng bạc xanh tại ngân hàng Eximbank chốt phiên ở mức 24.670 - 24.885 VND/USD, giảm 10 đồng ở chiều mua vào, nhưng không thay đổi giá bán ra.

Trong khi đó tại ngân hàng SCB, giá mua USD được niêm yết ở mức 24.410 VND/USD và giá bán ra được công bố ở mức 24.880 VND/USD, không thay đổi ở cả hai chiều so với giá đóng cửa phiên giao dịch hôm trước.

Ngược chiều với diễn biến im lìm tại các ngân hàng thương mại, trên thị trường chợ đen giá đồng bạc xanh tiếp tục tăng vọt.

Hiện giá mua - bán USD tự do giao dịch phổ biến ở mức 25.100 - 25.220 VND/USD, tăng 80 đồng ở chiều mua và tăng tới 100 đồng ở chiều bán ra so với hôm trước. Thậm chí một số nơi còn báo giá USD lên tới 25.220 - 25.320 VND/USD. Đây được xem là mức giá cao chưa từng có của cặp tiền tệ trên thị trường tự do.

Tính từ ngày 17-10 đến nay, thời điểm Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức +/-3% lên +/-5%, tỉ giá USD/VND đã tăng khoảng 900 đồng mỗi đôla. Còn nếu tính từ đầu năm thì đến nay đồng đôla trên chợ đen đã tăng khoảng 1.700 đồng.

T.LINH