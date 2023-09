Giá USD tiếp tục 'leo thang'

Ngày 15-9, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.036 VND/USD, tăng 23 đồng so với hôm qua. Sau ba ngày điều chỉnh tăng, tỉ giá trung tâm đã cộng thêm 55 đồng.

Sau ba ngày điều chỉnh tăng, tỉ giá trung tâm đã cộng thêm 55 đồng

Giá USD tăng mạnh

Với biên độ +/-5%, tỉ giá trần hôm nay là 25.237 VND/USD và tỉ giá sàn là 22.834 VND/USD. Tỉ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn giữ nguyên giá mua ở mức 23.400 VND/USD, tỉ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 25.187 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỉ giá

Giá USD tại các ngân hàng cũng đồng loạt tăng. Tại Vietcombank, giá đồng bạc xanh đầu giờ chiều này niêm yết ở mức 24.055 VND/USD mua vào và 24.425 VND/USD bán ra, tăng 40 đồng so với chốt phiên hôm qua. Chỉ trong ba phiên gần đây, giá đồng đôla tại đây đã tăng từ 140 – 165 đồng ở lần lượt chiều mua và bán.

Eximbank hiện neo giá mua USD ở mức 24.020 VND/USD và 24.420 VND/USD, tăng 30 đồng so với giá chốt phiên gần nhất. So với một tuần trước, giá mua USD của các ngân hàng tăng thêm 210 đồng và giá bán cộng thêm 220 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng mạnh lên 105,21 điểm nhờ dữ liệu tích cực của kinh tế Mỹ. Cụ thể, chỉ số giá sản xuất PPI toàn phần tại Mỹ tăng 0,7% trong tháng 8, nối tiếp đà tăng 0,4% của tháng trước đó và đồng thời vượt qua mức tăng 0,4% theo dự báo.

Chỉ số PPI lõi tại quốc gia này cũng tăng nhẹ 0,2% trong tháng vừa qua sau khi tăng 0,4% ở tháng 7, khớp với dự báo. So với cùng kỳ năm 2022, PPI toàn phần và PPI lõi lần lượt tăng 1,6% và 3,0%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần kết thúc ngày 9-9 ở mức 220.000 đơn, tăng nhẹ từ mức 217.000 đơn của tuần trước đó nhưng thấp hơn so với mức 225.000 đơn theo dự báo.

Đà tăng của đồng USD được thúc đẩy bởi lo ngại về khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tăng lãi suất điều hành thêm một lần nữa trong năm nay và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đẩy mạnh phát hành để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Không lo vốn ngoại chạy khỏi Việt Nam

Khi đồng đôla Mỹ mạnh lên đã gây áp lực lên tỉ giá tiền VND, kéo tỉ giá USD/VND tăng theo. Đồng thời, đồng USD cũng tăng giá so với hầu hết các đồng tiền trong khu vực, bao gồm đồng baht Thái Lan (tăng 2,5% so với đầu năm), đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc (tăng 5,5% so với đầu năm) và đồng Ringgit của Malaysia (tăng thêm 5,9% so với đầu năm).

Theo Công ty chứng khoán VNDirect, tỉ giá tăng gây thêm áp lực trả nợ nước ngoài, nhất là khu vực tư nhân, đồng thời làm gia tăng áp lực lạm phát do giá nhập khẩu của nguyên liệu đầu vào và hàng hóa tiêu dùng tăng lên.

“Do đó, áp lực tỉ giá càng lớn thì dư địa nới lỏng thêm chính sách tiền tệ trong nước càng thu hẹp. Dẫu vậy, vẫn có những yếu tố hỗ trợ ổn định tỷ giá trong năm nay, nhờ thặng dư thương mại ở mức cao, dòng vốn FDI và kiều hối ổn định, nguồn cung ngoại tệ bổ sung từ thoái vốn cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Việc ổn định được tỉ giá trong biên độ phù hợp sẽ giảm thiểu được tác động tiêu cực và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Tổ chức này cho rằng, mức giảm giá vừa phải của VND so với USD dưới 3% sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh của xuất khẩu Việt Nam. Đồng thời, khi tiền đồng giảm giá quanh mức 3%, sẽ ít có khả năng khiến dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy mạnh ra khỏi Việt Nam.

THUỲ LINH