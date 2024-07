Giá vàng thế giới cầm chừng, nhà đầu tư sốt ruột 02/07/2024 09:12

Phiên giao dịch ngày thứ Hai, 1-7, giá vàng thế giới trên thị trường New York tăng nhẹ. Đóng cửa phiên giao dịch (4 giờ sáng Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,2% và đóng cửa phiên tại 2.329,79USD/ounce. Giá vàng thế giới giao ngay tăng hơn 4% trong quý II-2024. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tăng rất nhẹ trong phiên và đóng cửa ở mốc 2.338,9USD/ounce. Ở thời điểm đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới ở mức 2.330USD/ounce.

Ảnh: Toronto Star

Giá vàng thế giới chờ đợi thông tin về thị trường việc làm

Phân tích về nguyên nhân biến động giá vàng thế giới phiên đầu tuần, chuyên gia phân tích tại Kitco Metals – ông Jim Wyckoff phân tích: “Chúng ta đang chứng kiến hoạt động mua vào của một số nhà đầu tư ngắn hạn trên thị trường hàng hóa, cũng như việc gom hàng giá rẻ của một số nhà đầu tư có dự trữ tiền mặt quá lớn. Thị trường vàng đồng thời được hỗ trợ bởi giá dầu thô cao cũng như đồng USD yếu”.

Ông Wyckoff nói thêm: “Chúng ta nhiều khả năng sẽ chứng kiến việc giá vàng đi ngang trong suốt khoảng thời gian còn lại của mùa hè, nhà đầu tư vàng cần có sự kiên nhẫn”.

Theo thông tin mới công bố, sản xuất tại Mỹ tháng 6-2024 suy giảm đến tháng thứ 3 liên tiếp, chỉ số sản lượng của các nhà máy rơi xuống ngưỡng thấp nhất trong 6 tháng trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa thấp. Thực tế này cho thấy nhiều khả năng lạm phát đã hạ nhiệt.

Trong tuần này, tâm điểm của thị trường vàng sẽ là những tuyên bố chính sách tiền tệ của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau đó đến biên bản cuộc họp chính sách gần nhất. Bên cạnh đó, báo cáo thị trường việc làm phi nông nghiệp Mỹ dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu (ngày 5-7).

Số liệu công bố vào tuần trước cho thấy chỉ số giá sản xuất Mỹ trong tháng 5-2024 không có nhiều thay đổi, trong khi đó chi tiêu tiêu dùng tăng nhẹ.

Theo khảo sát của Kitco News, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9-2024 hiện đang được các chuyên gia kỳ vọng ở mức 64%, cao hơn khoảng 3% so với cách đây vài tuần.

Giá vàng nhẫn tăng 400 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước

Trên thị trường vàng trong nước, cập nhật vào đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC duy trì ở mức 74,98 – 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) đến phiên thứ 21 liên tiếp. Giá vàng miếng PNJ giao dịch ở mức 73,95 – 75,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn 999.9 ở mức 74,78 – 76,08 triệu đồng/lượng, tăng 220 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Ở mức đóng cửa của giá vàng thế giới phiên gần nhất, quy đổi tương đương 72,24 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước 4,74 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD VND được Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại niêm yết hiện lùi về 24.252 đồng/USD, giảm 8 đồng so với phiên giao dịch liền trước. Tỷ giá ở một số ngân hàng thương mại cập nhật chiều bán ra hầu hết giảm về 25.464 đồng/USD.

Tại Vietcombank, tỷ giá đồng USD ổn định ở mức 25.214 – 25.464 đồng Việt Nam (mua vào – bán ra), giảm 9 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Trên thị trường tự do, tỷ giá đôla tự do cũng hạ nhiệt, tỷ giá USD VND sáng hôm nay giao dịch quanh mức 25.900 – 25.980 VND/USD, không đổi từ cuối tuần trước.