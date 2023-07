Giải cứu 1 thai phụ bị phòng khám 'vẽ bệnh, moi tiền'

(PLO)- Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế có thể phản ánh ngay thông tin tới Sở Y tế TP.HCM để được hỗ trợ.

Sáng 2-7, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, cơ quan này đã phối hợp cơ quan chức năng “giải cứu” thai phụ NTK bị phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng (34-36 Đinh tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) “vẽ bệnh, moi tiền”.

Trước đó, ngày 28-6, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM nhận được tin do người dân cung cấp có nội dung chị K bị phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng giữ lại để “vẽ bệnh, moi tiền”. Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM kiểm tra phòng khám và đã giải cứu chị K.

Chị K cho biết qua thông tin quảng cáo trên mạng, chị đến phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng để khám và tư vấn dịch vụ chấm dứt thai kỳ với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chị K đang trong phòng mổ để thực hiện thủ thuật, bác sĩ phòng khám nói nếu chị K không muốn đau và an toàn thì phải chọn gói dịch vụ có giá trên 60 triệu đồng.

Quá lo sợ vì đang nằm trên bàn thủ thuật nên chị K đồng ý. Do không đủ tiền chi trả nên chị K phải nợ phòng khám. Chỉ khi người nhà đến thanh toán hết số tiền, chị K mới được cho về.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ghi nhận phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền” và có nhiều vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp tục tổng hợp hồ sơ để xử lý theo quy định đối với phòng khám và cá nhân liên quan.

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định phạt phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng 4,7 triệu đồng do lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ, nhân viên phòng khám không đeo biển tên.

Chưa hết, bà Đoàn Thị Kim Tiền (điều dưỡng của phòng khám) cũng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 7,5 triệu đồng do chỉ định sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh vì vụ lợi. Bà Tiền còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong 2 tháng.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, tình trạng “vẽ bệnh, moi tiền” bệnh nhân tại một số phòng khám trên địa bàn TP đã gây nhiều bức xúc cho người dân trong thời gian qua.

Tháng 12-2022, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi nói trên, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành quy trình phản ứng nhanh trong tiếp nhận thông tin phản ánh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hành nghề khám, chữa bệnh.

Theo đó, người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế có thể phản ánh ngay thông tin tới Sở Y tế TP.HCM. Cụ thể thông qua ứng dụng “y tế trực tuyến”; đường dây nóng của Sở Y tế (0967771010) và của Thanh tra Sở Y tế (0989401155).

TRẦN NGỌC