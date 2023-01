Giải mã hoa lan giữ 'ngôi vua' làng hoa tết

(PLO)- Màu sắc đa dạng, thời gian trưng hoa kéo dài lên đến vài ba tháng… đã giúp hoa lan giữ vị trí “ngôi vua” trong làng hoa tết.

Dù trên xe đã có một cặp cúc mâm xôi nhưng chị Hoàng Thúy (quận 3, TP.HCM) vẫn quyết định đặt mua một chậu lan hồ điệp gồm 15 cành màu tím với giá hơn 4 triệu đồng về trưng tết. “Năm nào gia đình tôi cũng chọn mua lan hồ điệp để trưng tết và làm quà biếu tặng” - chị Thúy chia sẻ.

Loài hoa không sợ… ế khách

Sở dĩ năm nào chị Hoàng Thúy cũng chọn mua lan hồ điệp để trưng tết là do gia đình chị quan niệm rằng lan hồ điệp là biểu tượng của sự may mắn, giàu có và sang trọng. Bên cạnh đó, độ bền của hoa lan rất lâu, giữ đúng cách sẽ chơi được tới vài ba tháng.

Không chỉ chị Thúy mà nhiều người khác cũng chọn hoa lan với lý do tương tự. Tại một cửa hàng chuyên cung ứng hoa, cây cảnh trên đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp, TP.HCM), anh Khánh Hưng cùng đồng nghiệp đang bận rộn đưa hoa lan vào chậu theo các đơn đặt hàng của khách.

Hoa lan luôn là mặt hàng không lo ế khách cũng như không lo hư hỏng, hết mùa như nhiều loại hoa tết khác.

Theo anh Hưng, bên cạnh cúc thì hoa lan đang là mặt hàng có đơn hàng đều nhất vào dịp tết năm nay. Đây cũng là mặt hàng bán được quanh năm cho tất cả các dịp như ngày lễ, sinh nhật, tiệc cưới lẫn ngày kỷ niệm cá nhân. Riêng trong mùa tết năm nay, tại cửa hàng cứ 10 đơn hàng hoa tết thì có bốn đơn hoa lan.

“Hoa lan có mức giá vừa phải từ 80.000 đồng/cây dendro và 200.000 đồng/cành lan hồ điệp, có độ bền màu và tươi lâu, kéo dài từ một tháng rưỡi đến hai tháng. Chính vì thế, loài hoa này luôn là mặt hàng không lo ế khách cũng như không lo hư hỏng, hết mùa như nhiều loại hoa tết khác” - anh Hưng chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Hoàng (chủ vườn lan Nguyễn Hoàng tại ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhận xét: Hoa lan là mặt hàng không chờ đến tết mới bán mà được bán quanh năm và có lượng khách hàng rộng lớn. Bên cạnh đó, giá cả ổn định và vừa túi tiền của người dân nên lan dendro luôn “cháy hàng” dịp tết, nhất là các tỉnh phía Nam.

“Hoa lan chưa bán hết cũng không sợ hư hỏng mà có thể dưỡng tiếp để chờ đợt ra hoa mới. Đây chính là điều khiến hoa lan có chỗ đứng tốt trong thị trường hoa” - ông Hoàng phân tích.

Vị chủ vườn lan này còn hồ hởi thông báo hơn 200.000 chậu lan dendro và mokara các loại đã tiêu thụ hết. “Mùa tết năm nay, từ tháng 11 dương, hoa trong vườn đã được thương lái mua sạch. Số lan còn lại đều là của thương lái gửi lại chăm sóc hoặc lan nhà vườn mới trồng để nối vụ” - ông Hoàng chia sẻ.

TP.HCM muốn sản xuất

giống hoa lan tại chỗ Theo thống kê của Sở NN&PTNT TP.HCM, trong năm 2022 diện tích canh tác hoa lan trên địa bàn TP đạt 370 ha. TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 sẽ sản xuất giống hoa lan tại chỗ cung ứng khoảng 50%-60% nhu cầu phát triển diện tích hoa lan tại TP; cung ứng cho thị trường khoảng 30-40 triệu cây giống/năm, chủ yếu là giống lan cấy mô. Số lượng này sẽ đáp ứng được khoảng 500-600 ha canh tác. Đối với thị trường tiêu thụ, ngoài cung ứng cho nội địa thì hoa lan TP.HCM còn được xuất khẩu sang một số nước. Chẳng hạn, từ năm 2018 TP.HCM đã xuất khẩu được khoảng 180.000 cành hoa lan mokara sang thị trường Campuchia mỗi năm.

Giá ổn định

Theo đánh giá chung từ nhiều điểm bán hoa lan tại TP.HCM, năm nay sức mua hoa có phần chậm hơn so với mọi năm. Riêng sức mua hoa lan có giảm nhưng không nhiều.

Ông Phạm Ngọc Hùng, đồng sáng lập Công ty TNHH Thương mại Xanh Xanh Urban Forest, khẳng định dù năm nay nhà vườn tại Lâm Đồng giảm diện tích trồng khiến lượng hàng không đủ cung ứng cho toàn thị trường nhưng đơn vị của ông vẫn phân phối xong 200.000 cành lan hồ điệp cho dịp tết 2023. Trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, thu nhập của người dân giảm sút thì mặt hàng hoa lan nói chung và lan hồ điệp nói riêng vẫn bán tốt, thể hiện được sức bền khi lượng tiêu thụ ổn định.

“Có được điều này là nhờ vào độ bền của hoa lan cũng như tính linh hoạt trong việc điều chỉnh thời gian ra hoa và giá cả không biến động nhiều. Cùng với đó, màu sắc hoa đa dạng nên có thể phối theo thị hiếu của người chơi, thể hiện được tính sang trọng khi tặng biếu, do đó lan vẫn có sức hút rất lớn đối với thị trường” - ông Hùng nhìn nhận.

Ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch Hội Hoa lan Củ Chi, TP.HCM, cũng đánh giá sức mua lan có thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà vườn do tình hình kinh tế khó khăn, cùng với đó nguồn đặt hàng chủ yếu là doanh nghiệp cũng giảm. Mặt khác, nguồn cung lan mokara và dendro tại khu vực TP.HCM cho thị trường tết năm nay chỉ đạt khoảng 70%. Tuy nhiên, ông Dũng cũng nhìn nhận do có nhiều nguồn khác nhau nên lượng hoa lan vẫn đủ cung ứng cho nhu cầu của người dân trong dịp tết Quý Mão 2023.•

Nhà vườn, thương lái làm mới thị trường hoa lan Nhiều nhà vườn, doanh nghiệp cho biết đang nỗ lực để làm mới thị trường hoa lan, nhất là trong dịp tết. Đơn cử, ngoài xuất bán chậu đơn cho thương lái, vựa lan của ông Nguyễn Văn Hoàng ở huyện Bình Chánh, TP.HCM còn đưa lan vô chậu lớn và bán cho các đối tác kinh doanh online trên mạng với giá nhập sỉ chỉ 80.000 đồng/chậu. Nhờ đó, ông đã bán ra 20.000 chậu hoa các loại, tạo thêm nhiều doanh thu cho nhà vườn. Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Xanh Xanh Urban Forest nỗ lực đưa hoa lan vào nghệ thuật tranh tường. Cụ thể, thay vì đưa lan vào chậu như truyền thống, công ty phát triển module bức tường lan xen kẽ các sản phẩm kiểng giá với giá bán dao động 12-20 triệu đồng. Mô hình này được hiểu đơn giản là một giá đỡ dùng để chứa đất, cây trồng có hệ thống đèn chiếu, nguồn nước… được gắn trên hệ thống khung sắt chịu lực. “Đây là năm đầu tiên chúng tôi thử nghiệm với 100 tường hoa. Tới nay, dù chỉ 24 tết nhưng đã cháy hàng. Hy vọng từ nay tới 28 tết, sức mua sẽ tăng tốc hơn khi người dân đi mua sắm tết” - đại diện công ty cho biết.

THU HÀ