Giải ngân đầu tư công An Giang tăng hơn 20%

Ngày 12-7, HĐND tỉnh An Giang khoá X tổ chức kỳ họp thứ 14 để xem xét đánh giá lại tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2023 và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng theo thẩm quyền.

Báo cáo với HĐND, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết sáu tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế có nhiều khởi sắc, GRDP tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Về kinh tế, tăng trưởng khá tốt trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Các khu vực đều có mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng cùng kỳ năm 2022.

Đặc biệt khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng cao hơn kế hoạch đề ra, tiếp tục là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế. Cụ thể, tốc độ GRDP sáu tháng năm 2023 ước tăng 6,50% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước (4,90%).

Cũng theo ông Phước, ước giá trị giải ngân các kế hoạch vốn năm 2023 đến hết 6 tháng đạt 3.237 tỉ đồng, đạt 40,80% kế hoạch vốn đã giao, tăng hơn 20,85% (cùng kỳ năm 2022).

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ, An Giang đã kiến nghị bổ sung dự án “Tuyến nối từ điểm đầu đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cửa khẩu Tịnh Biên và điểm đầu đường cao tốc đến điểm đầu quốc lộ 91C qua cửa khẩu Khánh Bình (theo tuyến quốc lộ 91C)”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Tình hình thu hút đầu tư cũng có nhiều điểm tích cực. Có 17 dự án đầu tư đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 28.139 tỉ đồng. Dự kiến đến hết tháng 6, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với năm dự án với tổng vốn đăng ký là 172,1 tỉ đồng, chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án với tổng vốn đăng ký là 24.043 tỉ đồng.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, lũy kế đến nay, tỉnh hiện có 39 dự án còn hiệu lực, trong đó có 10 dự án thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế quản lý, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 305,9 triệu USD, tổng vốn thực hiện là 176 triệu USD (chiếm 57,53% tổng vốn đầu tư đăng ký), tạo việc làm cho 16.800 lao động.

