Giải pháp để lưu thông qua cầu Phú Mỹ an toàn hơn 10/08/2024 05:50

(PLO)- Ban An toàn giao thông TP.HCM sẽ đề nghị cơ quan chuyên ngành, chuyên môn khảo sát, đánh giá lại thiết kế hạ tầng như độ dốc, mặt đường cầu Phú Mỹ.

Ngày 8-8, tại dốc cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 về TP Thủ Đức, TP.HCM) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều ô tô hư hỏng rất nặng.

Sau vụ tai nạn, nhiều tài xế và người dân cho biết khi lưu thông qua cầu Phú Mỹ họ rất lo lắng bởi dốc cầu quá cao nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn. Đặc biệt, khu vực này có nhiều xe container qua lại nên khi xảy ra tai nạn thường gây ra hậu quả nặng nề.

Hiện trường vụ tai nạn ở dốc cầu Phú Mỹ xảy ra vào ngày 8-8. Ảnh: THUẬN VĂN

Dốc cầu cao, khó giữ khoảng một cách an toàn

Theo một đơn vị vận tải siêu trường siêu trọng ở TP.HCM, các xe di chuyển qua cầu Phú Mỹ chủ yếu là xe tải trọng rất lớn. Do dốc cầu Phú Mỹ quá cao nên khi di chuyển lên xuống cầu xe thường bị mất trớn. Nguy hiểm hơn là việc các làn đường của cầu có cả ô tô con, xe tải nên dễ bị mất tầm nhìn. Vì vậy, trường hợp xe trước gặp sự cố thì những xe sau sẽ không kịp tránh.

Hiện nay, lực lượng CSGT đã linh động điều chỉnh đèn tín hiệu, chủ động thoát xe trên tuyến đường kết nối với cầu Phú Mỹ. Tuy nhiên, vào thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần, lượng xe vào cảng lấy hàng khá nhiều nên vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ.

“Để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải bảo dưỡng xe hằng tuần và luôn kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi xuất bến” - đại diện đơn vị vận tải xe siêu trường siêu trọng nói.

“Để đảm bảo an toàn là phải giữ được khoảng cách tối thiểu giữa các xe, đặc biệt là khi đổ dốc cầu. Vì vậy, các tài xế cần chú ý tuân thủ đúng quy định.”

Tương tự, ông Nguyễn Hùng, một giáo viên dạy lái xe ở TP.HCM, nhận định các vụ tai nạn xảy ra ở khu vực cầu Phú Mỹ một phần là do dốc cầu quá cao. Trong khi đó, cầu Phú Mỹ là tuyến đường lưu thông của nhiều xe tải nặng, xe container siêu trường siêu trọng nên khi xuống dốc cầu, các xe này thường khó giữ được khoảng cách an toàn.

“Yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn là phải giữ được khoảng cách tối thiểu giữa các xe, đặc biệt là khi đổ dốc cầu. Vì vậy, các tài xế cần chú ý tuân thủ đúng quy định” - ông Nguyễn Hùng khuyến cáo.

Anh Nguyễn Thuật, làm việc tại một đơn vị vận tải ở TP.HCM, chia sẻ khi đi qua cầu Phú Mỹ, ngoài việc giữ khoảng cách an toàn, các xe còn phải tuân thủ đúng tốc độ, giới hạn cho phép. Hiện nay, các xe qua cầu Phú Mỹ được di chuyển không quá 40 km/giờ đối với xe tải, xe container và xe du lịch không quá 60 km/giờ.

Đặc biệt, cơ quan quản lý cần siết chặt việc quản lý, cấp giấy phép cho một số bãi đậu xe, container ở dọc trục đường Võ Chí Công. Bởi các xe này thường xuyên ra vào, không đảm bảo điều kiện an toàn khi kết nối, dễ gây mất an toàn giao thông.

Về vấn đề này, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM cho biết việc các bãi đậu xe khu vực gần đường Võ Chí Công luôn được trung tâm kiểm tra, yêu cầu ngưng hoạt động nếu đơn vị không đảm bảo khả năng kết nối.

Theo Sở GTVT, cầu Phú Mỹ được đưa vào khai thác từ năm 2009, nằm trên trục đường vành đai 2 của TP, kết nối giao thông giữa các tỉnh miền Tây Nam Bộ với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu. Vì vậy, khu vực này có mật độ xe lưu thông rất lớn (trung bình khoảng 30.000 xe/ngày).

Tổ chức giao thông, đánh giá lại thiết kế khu vực cầu Phú Mỹ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết hiện nay một số tài xế không giữ khoảng cách an toàn theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn, việc đầu tiên là cần giữ khoảng cách đúng giữa các xe, tuân thủ đúng tốc độ cho phép. Bên cạnh đó, tài xế cần giảm tốc độ khi đi qua khu vực nguy hiểm, có chướng ngại vật, hạn chế tầm nhìn và cả chuyển hướng xe chạy. Tại những khu vực như cống hẹp, đập tràn, hầm chui và lên xuống dốc cầu cũng cần phải giảm tốc độ.

Liên quan đến vụ tai nạn ở khu vực cầu Phú Mỹ chiều 8-8, ông Nguyễn Thành Lợi cho biết Ban An toàn giao thông TP.HCM sẽ đề nghị cơ quan chuyên ngành, chuyên môn đảm bảo hạ tầng và tổ chức giao thông của TP. Trong đó phải khảo sát, đánh giá lại thiết kế hạ tầng như độ dốc, mặt đường.

Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức giao thông như đặt biển báo và giới hạn lại tốc độ, quy định rõ khoảng cách an toàn khi lưu thông ở khu vực cầu Phú Mỹ. Song song đó là lắp camera giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ.

Về phương tiện, ông Lợi khẳng định: “Rõ ràng là xe tải có hệ thống thắng và cơ cấu sang số ly hợp dùng chung và phụ thuộc hoàn toàn hệ thống bơm hơi là không an toàn. Do đó, yêu cầu cơ quan chuyên môn kiến nghị việc này với các nhà sản xuất và cơ quan kiểm định”.

Nhiều vụ tai nạn khi đổ dốc cầu Phú Mỹ Vào ngày 26-7-2023, một xe bồn chở xăng dầu do nam tài xế điều khiển chạy trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức. Khi xe xuống hết dốc cầu thì tông liên tiếp vào ba ô tô và một ô tô khác cách đó khoảng 100 m. Vụ tai nạn làm bốn ô tô bể nát, móp méo nằm chắn làn đường. Ngày 15-6-2021, một xe container do một nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển lưu thông trên cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức. Khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ thì xe này mất lái, lao xuống dốc với tốc độ nhanh rồi tông mạnh vào đuôi xe container mang biển số 51D-205… và một xe tải khác. Ngày 11-1-2018, một xe cứu hộ kéo theo máy phát điện lưu thông trên cầu Phú Mỹ. Khi đang đổ xuống dốc cầu thì tông vào sau xe container chạy cùng chiều phía trước. Cú tông khủng khiếp khiến ba người tử vong, xe cứu hộ bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn… NHƯ NGỌC

Hai giải pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực cầu Phú Mỹ

Chiều 9-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Sở GTVT cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Phú Mỹ, sở này đã trao đổi với các lực lượng liên quan. Theo đó, đánh giá ban đầu nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông do xe tải đông lạnh bị mất thắng nên gây ra tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ.

Để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ, Sở GTVT đã đề nghị Công ty CP Đầu tư và xây dựng Phú Mỹ (nhà đầu tư BOT) triển khai tổ chức giao thông tại đây. Cụ thể là bố trí hai làn đường sát tim cầu dành cho các loại ô tô lưu thông; một làn đường bên phải sát lan can cầu sẽ tổ chức cho các loại xe hai bánh lưu thông.

Tốc độ tối đa cho phép là 40 km/giờ đối với xe tải, xe container và 60 km/giờ đối với ô tô con, xe khách. Cùng với đó là lắp đặt đầy đủ các biển cảnh báo như đi chậm, chú ý quan sát, đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông, đoạn đường thường xuyên kiểm tra tốc độ…

Liên quan đến khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trên cầu này, Thông tư 31/2019 của Bộ GTVT có quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ đã quy định cụ thể khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình. “Tuy nhiên, thực tế lưu thông cho thấy các xe lưu thông trên cầu Phú Mỹ không chấp hành nghiêm chỉnh quy định nêu trên” - Sở GTVT đánh giá.

Từ vụ tai nạn vừa qua, để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ, trước mắt, Sở GTVT đề nghị Công ty CP Đầu tư và xây dựng Phú Mỹ tập trung duy tu, sửa chữa mặt đường cầu Phú Mỹ. Đặc biệt là đoạn đường dẫn xuống cầu nhằm đảm bảo mặt đường êm thuận cho các loại xe lưu thông.

Đồng thời đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng lưu thông không đúng tốc độ cho phép, không giữ khoảng cách an toàn theo quy định trên cầu Phú Mỹ.

Về lâu dài, Sở GTVT sẽ nghiên cứu triển khai đầu tư mở rộng mặt đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy) để đảm bảo khả năng thoát xe nhanh, tránh tình trạng ùn ứ giao thông trên cầu Phú Mỹ. •