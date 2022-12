Giải toả hành lang lộ giới đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường dẫn vào cao tốc TP. HCM – Trung Lương.

Ngày 27-12, ông Lê Văn Viên, Chánh Thanh tra giao thông Long An cho biết, sau khi Báo Giao thông có thông tin phản ánh “Xe tải, container đậu hàng dài trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, nguy cơ TNGT”, lực lượng TTGT đã phối hợp với Phòng kinh tế và hạ tầng, Đội CSGT Công an huyện Bến Lức ra quân kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các mái che lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ.

Những hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông dọc theo đường dẫn vào cao tốc đã được Đội Thanh tra GTVT số 6 thuộc Thanh tra Sở GTVT Long An cùng lực lượng chức năng huyện Bến Lức xử lý tháo dỡ, để tạo sự thông thoáng, hạn chế che khuất tầm nhìn cho khu vực này.

Theo ông Viên, liên tục trong 10 ngày, lực lượng tổ liên ngành đã buộc tháo dỡ 4 trường hợp che lều, quán, lập biên bản tạm giữ 7 chân dù bằng bê tông, nhắc nhở 20 ô tô dừng đỗ trên đường dẫn. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính 4 phương tiện dừng đỗ trên đoạn đường cong thuộc đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cùng với đó, Sở GTVT Long An yêu cầu Công ty BOT đường tỉnh 830 (ĐT.830) lắp đặt biển báo tại nút giao với ĐT.830, cấm mô tô 2, 3 bánh, phương tiện thô sơ… chạy vào đường cao tốc.

Bà Huỳnh Thị Hởn, người dân buôn bán khu vực này cho biết: “Hôm nay, lực lượng chức năng yêu cầu chúng tôi tháo dỡ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Từ nay về sau chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh trật tự để trả lại đúng theo hiện trạng ban đầu”.

Ông Lê Thành Công, Đội phó Đội Thanh tra GTVT số 6, Thanh tra Sở GTVT Long An cho biết, trước khi có kế hoạch này thì xe đậu toàn trên tuyến, có trường hợp đậu xe để sửa, đợi khách, nhiều khi có tài xế đậu lại ngủ. Sau khi lực lượng phối hợp triển khai liên tục 2 ca mỗi ngày trên toàn tuyến, thì hiện nay cơ bản đã giải toả được hành lang an toàn giao thông.

Như PLO thông tin trước đó, khu vực này có rất đông xe tải, xe khách đậu đỗ sai quy định. Thế nhưng, sau hơn nhiều tuần vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, thì hành lang an toàn đường bộ khu vực này đã được lập lại, đảm bảo cho phương tiện tham gia giao thông.

Dù đã vào cuộc mạnh mẽ, nhưng theo ghi nhận của PLO thì vẫn còn vài hàng quán che khuất tầm nhìn, nằm cặp tuyến đường dẫn lên cao tốc chưa được tháo dỡ.

Theo Ngành thanh tra thì thẩm quyền xử lý các trường hợp này lại thuộc về cơ quan quản lý đường cao tốc và UBND cấp xã. Do đó, để sớm trả lại hành lang an toàn giao thông, nên chăng địa phương này sớm phối hợp với ngành thanh tra và lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp này.

HUỲNH DU