5 thần tượng nổi tiếng nào đã từng bị loại tại 'Superstar K'?

Jungkook (BTS)

Jungkook là em út vàng của nhóm nhạc toàn cầu BTS là cái tên đứng đầu danh sách này.

Hành trình trở thành thành viên thuộc nhóm BTS của Jungkook đã được tất cả người hâm mộ biết đến khi anh xuất hiện lần đầu trên chương trình sống còn Superstar K của Mnet.



Jungkook (BTS) tại buổi thử giọng Superstar K. Ảnh: KOREABOO

Tại đó, người hâm mộ được chứng kiến một Jungkook rất trẻ và rất nhút nhát trong buổi thử giọng. Anh đã thử giọng với bài hát Mia của IU đã từng thể hiện giọng hát ấn tượng dành cho học sinh cấp hai.

Mặc dù Jungkook không vượt qua các vòng tiếp theo nhưng anh đã được nhiều công ty chú ý đến, bao gồm cả Big Hit Entertainment sau khi xuất hiện trong chương trình Superstar K. Anh tiếp tục được đào tạo trở thành thành viên của một trong những nhóm nhạc thần tượng lớn nhất Hàn Quốc là BTS.

Suzy (cựu thành viên Miss A)

Cựu thành viên Miss A, Suzy đã thử giọng khi còn học cấp hai và đã vượt qua vòng sơ tuyển. Tuy nhiên phía công ty JYP Entertainment đã chú ý đến cô tại buổi thử giọng Superstar K và thuyết phục Suzy ngay lập tức.

Nữ diễn viên tự loại mình khỏi chương trình để đầu quân cho công ty giải trí hàng đầu JYP.



Suzy (cựu thành viên Miss A). Ảnh: KOREABOO

Chỉ hơn một năm, Suzy ra mắt với nhóm nhạc nữ Miss A sau khi rời khỏi buổi thử giọng Superstar K. Vài năm sau, cô trở thành một trong những nữ diễn viên thần tượng nổi tiếng Hàn Quốc. Suzy được mọi người trên toàn quốc yêu mến.

Mino (WINNER) và PO (Block B)

Đôi bạn thân nhất là Mino (thành viên nhóm WINNER) và PO (thành viên nhóm Block B) đều đã từng thử giọng tại Superstar K. Hai người này đã thử giọng cho chương trình sống còn với nhau và gây chú ý vì kết hợp quá ăn ý của họ.



Mino (WINNER) và PO (Block B). Ảnh: KOREABOO

Mặc dù cả Mino và PO có thể không ở cùng một nhóm nhưng cả hai đều đã khẳng định được sự nổi tiếng của riêng mình tại hai nhóm hạc nổi tiếng là WINNER và Block B.

Cả hai thành viên nhóm nhạc nam này đều có một số khả năng rap siêu phàm, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ đã thành công và trở thành hai trong số những rapper hot nhất trong ngành công nghiệp Kpop hiện nay.

Seunghee (Oh my girl)

Cô gái xinh xắn Seunghee của nhóm nhạc nữ Oh my girl cũng đã thử giọng trong chương trình Superstar K vào năm 2010 với biệt danh là BoA.

Giọng hát và khả năng vũ đạo tuyệt vời của cô đã gây ấn tượng với tất cả người xem và thậm chí cả Park Jin Young (người sáng lập JYP Entertainment).



Seunghee (Oh my girl).

Seunghee gây ấn tượng đến nỗi cô đã lọt vào tốp 11 trước khi bị loại. Mặc dù Seunghee ra mắt với tư cách giọng ca chính của nhóm nhạc Oh my girl.

Momo (TWICE)

Thành viên TWICE, Momo đã thử giọng cho Superstar K Japan vào năm 2011 cùng với ba người bạn của cô ấy. Momo thể hiện khả năng vũ đạo vốn luôn là sở trường của mình.



Momo (TWICE). Ảnh: KOREABOO

Trong khi Momo rất buồn vì bị loại khỏi chương trình Superstar K thì nỗi buồn đó không kéo dài quá lâu vì cuối cùng cô ấy sẽ trở thành thành viên của một trong những nhóm nhạc nữ hot nhất Hàn Quốc từng trong lịch sử.

TWICE sẽ không thật sự nổi tiếng nếu thiếu đi khả năng vũ đạo của Momo.

