Ali Hoàng Dương khóc như đứa trẻ

Ca sĩ Ali Hoàng Dương vừa ra mắt album đầu tay mang tên Xinh lung linh tại TP.HCM; rất đông các nghệ sĩ đã có mặt để chúc mừng Ali Hoàng Dương: Thu Minh, Lưu Thiên Hương, Vũ Cát Tường, Trúc Nhân, Dương Khắc Linh – Sara Lưu, Addy Trần, Khả Linh, Tùng Anh The Voice… và không thế thiếu FC Alo của nam ca sĩ.

Ali Hoàng Dương trong buổi ra mắt ambum mới



Mở đầu cho buổi hop báo, Ali Hoàng Dương khuấy động không khí với ca khúc chủ đề của album mang tên Xinh lung linh, nam ca sĩ cũng lém lỉnh vừa hát vừa trao tặng cho các khách mời nữ có mặt những bông hồng kim tuyến lấp lánh tự tay chuẩn bị từ trước. Nối tiếp Xinh lung linh, Ali Hoàng Dương cũng lần đầu hát live ca khúc Chậm một phút và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình.



Ali Hoàng Dương cùng fan hâm mộ



Album Xinh lung linh gồm sáu ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau từ funky, dance, popdance, R&B đến cả ballad. Lý giải về việc tại sao các ca khúc trong album không đồng nhất về thể loại, Ali Hoàng Dương cho rằng một album phải có nhạc dance, thêm vào đó một chút ballad để cân bằng, dung hòa màu sắc âm nhạc.

Nam ca sĩ cũng thể hiện sự tự tin tuyệt đối khi album chỉ toàn sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bởi cả hai đã từng có những màn kết hợp chung, đặc biệt là ca khúc Let her go. Không chỉ vậy, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương có sự đồng điệu trong gu âm nhạc nên anh rất tự tin chọn những sáng tác của đàn chị để chiến đấu trên chặng đường nghệ thuật của mình.





Cũng góp mặt trong buổi họp báo ra mắt mini album của học trò, ca sĩ Thu Minh khiến Ali Hoàng Dương bật khóc vì chia sẻ của mình. “Từ khoảnh khắc đăng quang Giọng hát Việt 2017 đến bây giờ, Ali đã trải nghiệm rất nhiều, dần bản lĩnh hơn, hát hay hơn và nhảy đẹp hơn, cá tính và theo đuổi dòng nhạc riêng cho mình. Ali bây giờ đã không còn là Ali bé bỏng của Thu Minh ngày xưa nữa mà đã là một người bạn nhỏ, là đồng nghiệp và là đối thủ đáng gờm trong tương lai của tôi và Trúc Nhân. Trên sân khấu là đồng nghiệp rồi nhưng trong nhà, chúng tôi cũng bảo nhau cố gắng chọn phong cách âm nhạc khác nhau để trong suốt quãng đường làm nghệ sĩ vẫn vui vẻ, không có sự cạnh tranh", ca sĩ Thu Minh tâm sự.





Trong buổi họp báo, Ali Hoàng Dương cũng bật khóc khi chia sẻ về quãng thời gian hai năm qua khi theo đuổi đam mê âm nhạc. Với nam ca sĩ, để có được album Xinh lung linh là cả một sự cố gắng, một chặng đường dài để bước qua những lời nói tiêu cực dành cho anh.