Ca sĩ Phương Thanh nói về bài đăng ‘canh me đoàn Thuỷ Tiên’

Ngày 12-11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với ca sĩ Phương Thanh về việc nữ ca sĩ phát ngôn gây tranh cãi trong một chuyến đi làm từ thiện liên quan đến tỉnh này.

Trước đó, trên trang facebok cá nhân của nữ Ca sĩ Phương Thanh đăng: “Sáng nay, Chanh đi từ thiện một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ không nằm trong vùng mưa lũ cũng canh me đồn “Đoàn Thuỷ Tiên tới cho tiền kìa 10 triệu”. Toàn canh me 10 triệu, không bị lũ lụt lắm cũng đi canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy.

Tiền đi trước có lợi nhưng về hậu sẽ gây ra nhiều nhiễu loạn vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ (tấm lòng của biết bao người mua ngày thức đêm cực khổ). Người đang cần thì không có, người không cần thì bị phát dư thừa xong đem vứt bỏ. Cái gì cũng có hai mặt. Cứu được mặt phải tạm thời thì mặt trái cũng nổi lên”.

Bài viết gây tranh cãi của ca sĩ Phương Thanh. Ảnh chụp màn hình

Sau khi đăng dòng trạng thái, bài đăng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhanh, bài đăng đã nhận được hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ.

Đáng chú ý, rất nhiều người biết sự việc đã để lại bình luận phẫn nộ cho rằng nữ ca sĩ đã nhầm lẫn về địa lý. Bởi, địa danh ca sĩ Phương Thanh nhắc đến là xã Đại Phong, huyện Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam, không phải Quảng Ngãi.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định, ngày 29-10, ca sĩ Phương Thanh không có mặt trao quà từ thiện tại tỉnh này. Việc “chị Chanh” nhắc đến người dân Quảng Ngãi như thông tin đăng tải trên facebook đã làm ảnh hưởng đến danh dự của người dân, hình ảnh của tỉnh nhà.

Ca sĩ Phương Thanh cho biết, sau buổi làm việc cô sẽ xoá bài viết trên trang cá nhân và đăng một bài viết khác nói rõ ràng về việc này. “Chị Chanh” cũng cho rằng nhiều tài khoản facebook đã ảo bình luận kích động.



Ca sĩ Phương Thanh làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi.

Phương Thanh bày tỏ, cô chỉ phản ánh mặt trái của từ thiện và không hề xúc phạm người dân Quảng Ngãi hoặc Quảng Nam. Cô chỉ phản ánh những điều chưa được, không phải là tố cáo người dân của bất cứ tỉnh nào. Một số trang mạng đã giật tít, quy chụp cô tố người dân là không đúng.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sẽ tiếp tục xem xét, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ông Sơn yêu cầu nữ ca sĩ Phương Thanh gỡ bài viết liên quan.