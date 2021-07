Trong đó, không thể không nhắc tới phiên bản của Son Nguyễn - nữ sinh Đại học Bách Khoa và Trang Hí.



Clip Chị ong nâu phiên bản thất tình đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh chụp từ màn hình

Cụ thể, mạng xã hội lan truyền những clip cover ca khúc thiếu nhi đình đám "Chị ong nâu và em bé". Ca khúc này từng được thể hiện rất thành công bởi ca sĩ Xuân Mai. Mới đây, ca khúc đã được làm mới trên nhiều nền tảng nhạc: từ bi thương thất tình, đến sôi động, rộn rã…

Nhiều bạn trẻ và hàng loạt sao Việt đã nhanh chóng bắt “trend” khi sử dụng lại giai điệu và chia sẻ trên mạng xã hội.

Đầu tiên phải kể đến Son Nguyễn- nữ sinh Đại học Bách Khoa với clip “Chị ong nâu” phiên bản thất tình. Đây cũng là clip đang là mưa làm gió những ngày gần đây.



Son Nguyễn - Nữ sinh Đại học Bách Khoa HN chính là cô gái hát phiên bản này.

Xuất hiện trong clip là chàng trai đội tác giả với gương mặt biểu cảm hát nhép lại ca khúc “chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu…” với giọng hát du dương, trầm buồn, da diết.

Theo tìm hiểu, đoạn clip đang gây sốt do các thành viên của team Hwang Cho lên ý tưởng thực hiện. Và người thể hiện ca khúc theo phiên bản sáng tạo này là Son Nguyễn - nữ sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đoạn clip chỉ hơn 1 phút nhưng đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên fanpage, chưa kể các nền tảng mạng xã hội khác.



Trang Hí và phiên bản "Chị ong nâu" cực độc lạ. Ảnh: Chụp màn hình.

Bản cover “Chị ong nâu” của Trang Hí mới đây khiến nhiều người hâm mộ cười té ghế. Trái ngược với sự chầm chậm, da diết ở phiên bản thất tình, “Chị ong nâu” trên nền nhạc We Were In Love của Trang Hý khiến fan Kpop cực kỳ thích thú. Thậm chí Trang Hí hát nhập tâm đến “bung cả tóc giả”.

Sự sáng tạo độc lạ, kèm màn biểu diễn độc nhất vô nhị của Trang Hí đã thu hút gần 1 triệu lượt xem, hơn 11 ngàn bình luận, chỉ riêng trên trang fanpage của cô.

Một điều quan trọng bữa, sự lựa chọn của Trang Hí như một lời khẳng định, bằng cách này hay cách khác, We Were In Love của T-ara sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ.