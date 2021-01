Erik lên tục được vinh danh ở Zing Music Awards

Tối 7-1, lễ trao giải Zing Music Awards 2020 (ZMA) đã diễn ra dưới hình thức livestream. Ca sĩ Erik đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất - Nghệ sĩ của năm.

Hạng mục này do Hội đồng nghệ thuật bình chọn dựa trên tốp 5 số liệu #zingchart. Đặc biệt, đây là năm thứ hai liên tiếp giọng ca Em không sai chúng ta sai trở thành chủ nhân giải thưởng này.

Erik một năm bội thu trên hệ thống Zing. Ảnh: BTC cung cấp



2020 đánh dấu một năm hoạt động năng suất của Erik, với chuỗi thành tích đột phá và tạo tiếng vang ở thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Bản hit Em không sai chúng ta sai thiết lập nhiều con số đáng nể: Tiến thẳng lên tốp 1 #zingchart chỉ sau ba tiếng phát hành, chiếm lĩnh vị trí đầu bảng xếp hạng suốt 6 tuần, hơn 200 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Bản hit tạo nên trào lưu viral “Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong” trên mạng xã hội.

Jack được vinh danh ở hai hạng mục: Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất và Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích nhất với ca khúc "Hoa hải đường". Ảnh: BTC cung cấp

Ngoài ra, Ghen Cô Vy của Erik và Min được giới phê bình khen ngợi như một cột mốc về cách truyền thông sức khoẻ cộng đồng sáng tạo, hiệu quả trong dịch COVID-19 thông qua âm nhạc.

Đặc biệt, bài hát này cùng MV và vũ điệu rửa tay do vũ công Quang Đăng biên đạo trở nên nổi tiếng trên thế giới, khi được John Oliver khen ngợi trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver của đài HBO.

Bên cạnh đó, rất nhiều tác phẩm khác trong năm củ Erik đạt hàng triệu lượt nghe trên Zing MP3: Anh đi đi (hợp tác cùng Hương Giang, ViruSs), Ăn sáng nha (hát với Suni Hạ Linh), Chúng ta phải lòng nhau chưa (hòa giọng với Alex Dương), Bao giờ đủ lớn…

Hoà Minzy nhận giải thưởng Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích nhất với ca khúc 'Không thể cùng nhau suốt kiếp" . Ảnh: BTC cung cấp

Hội đồng nghệ thuật ZMA năm nay đánh giá nam ca sĩ sở hữu chất giọng độc đáo, nội dung các sản phẩm âm nhạc toát lên tính đột phá, văn minh và tạo sức lan tỏa rộng rãi. Bên cạnh đó, Erik có sự đầu tư nghiêm túc và chỉn chu về mặt hình ảnh để chinh phục khán giả đại chúng.

Pháo được vinh danh ở hạng mục mới nhất của ZMA 2020 - Phát hiện của năm. Ảnh: BTC cung cấp



Ngoài hạng mục Nghệ sĩ của năm do Hội đồng nghệ thuật bình chọn, ZMA còn vinh danh nghệ sĩ trẻ Pháo ở hạng mục Phát hiện của năm. Đây là hạng mục đặc biệt của ZMA 2020 nhằm tôn vinh nghệ sĩ mới của V-Pop đạt thành tựu âm nhạc đột phá và nhanh chóng tạo sức ảnh hưởng trên thị trường.

Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương nhận giải thưởng Ca khúc R&B/Soul được yêu thích nhất. Ảnh: BTC cung cấp

Pháo gây tiếng vang với bản hit Hai phút hơn. Cùng đó, các sản phẩm khác của cô nàng 17 tuổi này cũng đạt hàng triệu lượt nghe: Vietnamese girl, Lạy ông lạy bà… Pháo cũng là á quân của chương trình King of Rap.

Nhà sản xuất Phạm Hải Âu, JoliPoli và rapper Wowy với giải thưởng Ca khúc Rap/Hip Hop được yêu thích nhất. Đây cũng là giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của Wowy. Ảnh: BTC cung cấp

Các giải thưởng ở ZMA 2020 do khán giả bình chọn - Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất: Jack - Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất: Hương Giang - Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích nhất: Không thể cùng nhau suốt kiếp - Hòa Minzy, Mr Siro - Ca khúc Rap/Hip Hop được yêu thích nhất: Thiên đàng - Wowy, JoliPoli - Ca khúc R&B/Soul được yêu thích nhất: Khác biệt to lớn - Trịnh Thăng Bình, Liz Kim Cương - Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích nhất: Hoa hải đường - Jack