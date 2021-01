Hàng ghế ngay sát sân khấu, nhiều khách mời để về trước. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

H'Hen Niê, Khánh Vân, Hoà Minzy, Trọng Hiếu, Lý Nhã Kỳ… chính là những khán giả tuyệt vời như vậy. Họ đến từ sớm và chỉ rời đi khi MC thông báo chương trình kết thúc, cảm ơn khán giả. Họ ở lại, xem, nhún nhảy cổ vũ cho các đồng nghiệp của mình trên sân khấu dù nhiều nghệ sĩ, khán giả đã về từ trước.

1.

Khoảng 23h hơn, chương trình WeChoice Awards 2020 tối 23-1 kết thúc. Tuy nhiên dưới hàng ghế khán giả, kể cả dãy đầu tiên đã nhiều người bỏ về từ trước.

Đây ít nhất là lần thứ hai tôi thấy H'Hen Niê ở lại đến cuối chương trình. Lần đầu tiên cũng ở WeChoice Awards 2 năm trước.

Thời điểm đó, trước khi về, H'Hen Niê đến chào và ôm mẹ bé Hải An, thiên thần nhỏ qua đời khi mới 7 tuổi do căn bệnh ung thư thần kinh đệm não cầu. Trước khi mất, bé có di nguyện hiến lại giác mạc của mình cho hai người bạn khác…

Cô ấy đến trước 30 phút khi chương trình bắt đầu và chỉ rời khỏi ghế trở về nhà khi chương trình đã kết thúc.



H'Hen Niê bế trên tay bé Đinh Văn K'rể trên sân khấu của WeChoice Awards 2018. Ảnh: BTC.

Cứ cho là năm ấy do cô có tên trong hai hạng mục: tốp 5 đại sứ truyền cảm hứng (Do Hội đồng thẩm định lựa chọn) và tốp 10 nhân vật truyền cảm hứng (do cộng đồng bình chọn). Dù hai giải thưởng mà H'Hen Niê được nhận đã trao ở những khoảnh khắc đầu tiên của đêm gala.

Nhưng năm nay thì khác, cô chỉ là khách mời. H'Hen Niê vẫn ở lại, dù rất mệt. Cô ấy vừa trở về từ Côn Đảo sau khi tham dự chương trình Mùa xuân biển đảo 2021.

Trao đổi với PLO, H'Hen Niê cho biết: “Em vừa về Sài Gòn chiều qua. Sáng mai, em phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị, 6h có mặt. Không phải không mệt mà H'Hen Niê ở lại cuối cùng để đón chờ những bất ngờ phía sau. H'Hen Niê rất yêu thích chương trình WeChoice Awards”.

Đến thời điểm hiện tại, H'Hen Niê vẫn là nàng hậu đầu tiên lọt Tốp 5 Miss Universe 2018, lập nên kỳ tích cho nhan sắc Việt trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

2.

Không chỉ H'Hen Niê mà Khánh Vân, Hoà Minzy, Trọng Hiếu, Lý Nhã Kỳ…cũng chính là những khán giả tuyệt vời như vậy.

Một trong những phần trình diễn thu hút khán giả trong đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards là bản mashup hai ca khúc: Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp và Gặp Nhưng Không Ở Lại của Hoà Minzy và Hiền Hồ. Cả hai đều thuộc đề cử hạng mục Music video của năm tại giải thưởng WeChoice Awards 2020.



Hoà Minzy, Lý Nhã Kỳ, vợ chồng Công Vinh-Thuỷ Tiên...ngồi lại đến cuối. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Kết quả, chiến thắng ở hạng mục này là MV Chúng ta của hiện tại (Sơn Tùng M-TP). Diễn thì cũng diễn xong rồi, cũng chẳng chiến thắng, nhưng Hoà Minzy vẫn ở lại, nhún nhảy, quẩy hết mình cổ vũ cho các đồng nghiệp trên sân khấu.

Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, ca sĩ Trọng Hiếu cùng ê-kíp của mình hoà vào dòng người vội vã trở về nhà. “Tụi em luôn cố gắng ở lại đến cuối chương trình. Giờ phải về ngay, mai anh Hiếu còn phải dậy sớm, có lịch…”- quản lý Trọng Hiếu cười rồi chạy vội.



Mỗi người đều có lý do riêng, chẳng thể nào ép buộc, nhưng chẳng ai muốn khi mình đang biểu diễn, khán giả lục tục kéo nhau ra về. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều MC đều nhấn mạnh mong muốn khán giả ở lại ủng hộ chương trình đến cuối cùng.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều chương trình, ca sĩ “hot” nhất thường biểu diễn cuối.

Bởi đi xem chương trình, đặc biệt là những chương trình truyền hình trực tiếp, trên sân khấu MC đang nói, ca sĩ đang hát, dưới khán đài, khán giả lục tục kéo nhau ra về, những hàng ghế trống mới thấy buồn gì đâu.