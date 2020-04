Hồng Loan chính thức nói chuyện chia tay Tiến Linh

Tiến Linh cầu thủ mang áo 22 hẹn hò cùng diễn viên Hồng Loan từ dịp tết Nguyên đán. Họ bất ngờ chia sẻ hình ảnh và công khai tình cảm khiến người hâm mộ thích thú cho cặp đôi trai tài gái sắc. Nhưng mới đây, khán giả phát hiện cả hai không còn theo dõi nhau trên Instagram.

Cầu thủ Tiến Linh chia sẻ trên trang cá nhân: "Quãng thời gian đó thật đẹp. Thank you for everything!".

Trước tin đồn "đường ai nấy đi", chia sẻ trên Vietnamnet nữ diễn viên 'Tiệm ăn dì ghẻ' nói: "Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ khẳng định là bạn gái Linh nên không có chuyện chia tay. Chúng tôi vẫn là bạn bè. Hiện tại tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện cá nhân". Để khán giả không hoài nghi tình yêu đẹp đôi này, Hồng Loan thổ lộ: "Chúng tôi là bạn bè của nhau và giờ vẫn là bạn bè. Mong khán giả đừng sốc vì trước khi bắt đầu, chúng tôi cũng ở mức bạn bè, tìm hiểu nhau nhau thôi".

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan (sinh 1994) hơn cầu thủ Tiến Linh (sinh 1997) 3 tuổi.



Khán giả luôn chúc phúc cho họkhi biết giữa Hồng Loan và Tiến Linh hẹn hò



Hình ảnh cặp đôi mặc áo thun giống nhau và cùng "bắt trend" cover điệu nhảy rửa tay theo nhạc bài "Ghen Cô Vy" của Khắc Hưng trước khi có tin đồn chia tay.