Lee Hi chính thức chấm dứt hợp đồng với YG Entertainment

Ngày 31-12, YG Entertainment tuyên bố hợp đồng của Lee Hi với công ty sẽ hết hạn sớm và họ sẽ không gia hạn hợp đồng với nữ ca sĩ Lee Hi nữa. Vì hợp đồng độc quyền sẽ kết thúc, công ty đã thảo luận, chân thành với Lee Hi và cuối cùng đã đưa ra quyết định sẽ hỗ trợ tương lai cho Lee Hi.

Sau khi kết thúc mùa đầu tiên của "Ngôi sao Kpop" với tư cách là á quân năm 2011, Lee Hi đã ký hợp đồng độc quyền với YG Entertainment và ra mắt vào năm 2012.

Phía YG muốn cám ơn Lee Hi vì đã tạo dựng tên tuổi của mình trong bảy năm qua với tư cách là một nghệ sĩ của YG và chân thành ủng hộ cô ấy trong những chặng đường tiếp theo.

Phía công ty cũng mong sự đón nhận các sản phẩm mới từ người hâm mộ đối với Lee Hi khi bắt đầu sự nghiệp mới.

Lee Hi. Ảnh: Koreanindo



Sau tuyên bố được phía YG đưa ra thì Lee Hi thông qua tài khoản Instagram cá nhân của mình đã viết một lá thư chân thành về những thay đổi mới trong cuộc sống của mình.

Lee Hi cho biết sẽ bắt đầu sự nghiệp mới và hơi bất ngờ lại rơi vào ngày cuối cùng của năm 2019. Tôi sẽ rời YG, nơi tôi đã gắn bó từ rất lâu.

Những kỷ niệm gắn bó một thời gian dài của Lee Hi tại YG. Ảnh: Instagram của Lee Hi



Lee Hi cho biết: "Bởi vì tôi và YG đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, tôi có rất nhiều kỷ niệm khi nhìn lại. Vào năm 16 tuổi, tôi đã đi thử giọng với một giấc mơ lớn đến mức dường như bất cẩn, tôi đã có thể tham gia YG, công ty mà tôi đang tìm kiếm khi còn trẻ và với sự giúp đỡ của những người tuyệt vời, tôi đã phát hành đĩa đơn đầu tiên mang tên "1.2.3.4" và album "First love".

Ký ức về ngày đầu tiên của tôi trong phòng thu âm và ngạc nhiên trước giọng hát của chính tôi. Tháng 10 năm đó, khi tôi đang xem album của mình được phát hành với một trái tim đầy nhiệt huyết. Mọi thứ tôi làm có vẻ như vẫn còn mới mẻ như đã làm ngày hôm qua.

Ngay cả khi tôi mới bắt đầu làm ca sĩ, tôi đã nghĩ rằng thời gian trôi rất nhanh và bây giờ tôi đã chuyển từ album này sang album khác. Tôi khi 17 tuổi và tôi 24 tuổi. Cảm giác như thời gian trôi thật nhanh và mặc dù tôi cảm thấy hơi buồn khi rời đi nhưng những ngày đó vẫn là những kỷ niệm quý giá mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tất nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng tôi nghĩ rằng tôi thực sự may mắn theo nhiều cách. Các êkíp, những người luôn làm việc chăm chỉ cho tôi đằng sau hậu trường và giống như những người bạn và gia đình cũ đối với tôi, những điều tuyệt vời mà chúng tôi xây dựng cùng nhau sẽ là điều tôi không bao giờ quên.

Tôi cũng đã đắn đo suy nghĩ một thời gian dài với bao khó khăn mới quyết định rời khỏi YG, tôi muốn cám ơn mọi người ở YG đã ủng hộ quyết định của tôi và những khởi đầu mới, tôi sẽ cố gắng hết sức để ra mắt sản phẩm mới cho mọi người, những bản nhạc hay hơn.

Khi tôi rời khỏi YG, nơi mà tôi đã gắn bó tám năm, đó là một thời gian dài, tôi sẽ khôn ngoan hơn khi chọn công ty tiếp theo và tôi hy vọng sẽ sớm trở lại. Năm mới sẽ tràn ngập những điều tốt đẹp hơn".