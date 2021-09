Chương trình đấu giá thiện nguyện "‘Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở". Ảnh: BTC “Sau khi xem được phóng sự “Ranh Giới” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tại Bệnh viện Hùng Vương về cuộc chiến dành lại sự sống cho những sản phụ mắc COVID-19 cũng như các em bé sinh non do có mẹ mắc COVID-19, là một người mẹ với hai đứa con, trái tim tôi như quặn thắt khi chứng kiến nỗi đau của những sản phụ khi phải đứng trước ranh giới lựa chọn giữa sự sống và cái chết của bản thân và của con. Ngay lập tức, chúng tôi đã có sự trao đổi với các mạnh thường quân và quyết định phải làm gì đó để hỗ trợ cho các bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương. Nhờ sự kết nối của Hội Những người yêu Sài Gòn, chúng tôi đã liên hệ được với Ban Lãnh đạo Bệnh viện và biết được rằng bệnh viện đang rất thiếu máy thở cao tần cao cấp chuyên dành cho trẻ sơ sinh và trẻ sinh non. Vì thế, chúng tôi quyết định bằng mọi giá phải tìm mua được chiếc máy thở này vì đây là loại máy không thường có sẵn trên thị trường”- Bà Trang Lê – Trưởng BTC Chương trình ‘Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở” .