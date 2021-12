Em là đại diện từng khiến anh lo lắng nhất, la nhiều nhất, họp phụ huynh nhiều nhất, và cũng là đại diện khiến anh phải thay đổi cái nhìn nhiều nhất. Chính anh cũng quay xe vì em, anh hi vọng mọi người cũng sẽ như vậy. Em là cô gái nhiều năng lượng, vô tư, hồn nhiên nhưng thông minh và tốt bụng, anh tin đó là tố chất mà Miss Universe tìm kiếm, và cũng là lí do mà rất nhiều người yêu thương, đồng hành với em trong chặng đường này. Không phải ai cũng từ đầu nhưng chắc chắn là đến cuối… (Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)