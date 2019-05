Nữ ca sĩ trẻ của Việt Nam phát hành abum ở Nhật

Không chỉ là một ca khúc đơn lẻ, Yori đã dành nhiều tâm huyết cho một mini album hoàn toàn bằng tiếng Nhật và sẽ được ra mắt ở thị trường xứ sở hoa anh đào.

Mini album gồm năm ca khúc mới và cũ, mang âm hưởng nhạc thập niên 90 của Nhật Bản nhưng được làm mới lại. Trong đó, ca khúc được chọn làm chủ đề là Love you want you (phiên bản tiếng Nhật), sáng tác bởi Đỗ Hiếu và cũng là sản phẩm debut của Lip B tại Việt Nam vào năm 2016. Ngoài ra, ca khúc quốc dân của Nhật từng được bán 1 triệu bản CD bởi Miho Nakayama vào năm 1994 cũng được lựa chọn làm mới lại và đưa vào album với tựa đề dịch sang tiếng Việt là Chỉ vì em muốn khóc.

Được biết, Yori đã mất 1 năm chuẩn bị và không dưới 5 lần di chuyển qua lại Việt Nam - Nhật Bản để hoàn thiện cho album solo đầu tay của mình.



Yori cho biết việc học tiếng Nhật, lên ý tưởng, thu âm, chụp ảnh… Album dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 6 kèm theo một MV sẽ được thực hiện trong chuyến sang Nhật sắp tới của Yori.





Chia sẻ về cơ duyên và quá trình đi đến quyết định phát hành album solo tại Nhật Bản, Yori cho biết đó là một sự tình cờ khi cô nàng casting cho một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc của Nhật Bản và trở thành người chiến thắng. Cơ hội tiếp tục đến với mảnh ghép Lip B khi cô nàng được mời tham gia biểu diễn tại Lễ hội Festival Việt Nam và Nhật Bản. Tại đây, producer người Nhật Take Aki đã nhận thấy tiềm năng của Yori và thuyết phục công ty quản lý của nữ ca sĩ sản xuất một album hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

Yori



Yori sẽ tham gia vào sự kiện âm nhạc Festival Việt Nam ở Nhật Bản vào ngày 8 và 9-6. Đây cũng là sân khấu debut đầu tiên cho mini album solo trước khi bước vào tour diễn quảng bá ở Nhật của Yori. Khẳng định cho một sự hợp tác dài hạn, đại diện ekip Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục thay đổi hình ảnh cho Yori trong dự án tiếp theo. Song song đó, sau khi hoàn tất chuyến lưu diễn, mảnh ghép sinh năm 1995 của Lip B sẽ trở về Việt Nam để thực hiện những kế hoạch chung của nhóm.