Nữ diễn viên Go Soo Jung qua đời ở tuổi 25

Ngày 12-2, trang Soompi đưa tin công ty quản lý nghệ sĩ Story J Company ra thông báo Go Soo Jung đã qua đời. Cô đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời.

Tiếp nối hàng loạt vụ bê bối ở Hàn Quốc, các ngôi sao tự tử vì trầm cảm cuối năm 2019, mở đầu 2020 người hâm mộ Kpop lại tiếp tục đón nhận những tin buồn.

Go Soo Jung qua đời ở tuổi 25. Ảnh: Soompi

Tang lễ đã được tổ chức riêng tư vào ngày 9-2 vừa qua theo nguyện vọng của gia đình. Sau khi hậu sự của Go Soo Jung được hoàn tất, thông báo về sự ra đi của cô mới được gửi tới truyền thông và công chúng.

Go Soo Jung từng góp mặt trong nhiều bộ phim, trong đó có siêu phẩm Golbin của đài tvN. Trong phim, Go Soo Jung đảm nhận vai diễn là một hồn ma đi theo Ji Eun Tak (do Kim Go Eun thủ vai).

Nữ diễn viên mới bắt đầu sự nghiệp của mình và chỉ tham gia số tác phẩm ít ỏi, trong đó đáng chú ý nhất là vai phụ, một hồn ma trong bộ phim bom tấn truyền hình Yêu tinh, Goblin (2016).

Ảnh: Soompi

Ngoài ra, cô còn tham gia bộ phim Solomon’s Perjury và video quảng bá du lịch Hàn Quốc cùng nhóm BTS là With Seoul.