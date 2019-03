Tố My phản pháo những ai dè bỉu bolero ngay trên sân khấu

Tối 15-3, trong khuôn khổ POPS Awards , ca sĩ Tố My đã được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ bolero của năm.

Xuất hiện tại lễ trao giải diễn ra tối 15-3 tại TP.HCM, Tố My gây ấn tượng với bộ áo dài màu trắng tinh khôi của nhà thiết Song Toàn cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, cuốn hút của chuyên gia trang điểm Hồ Thiên Tuấn . Nữ ca sĩ cho biết cô luôn dành tình cảm trân trọng cho dòng nhạc bolero và chiếc áo dài.

Tố My đặt vấn đề: "Ai nói bolero là già cỗi, lỗi thời, không thu hút giới trẻ? Fan của My lại chính là các bạn trẻ, rất trẻ. Họ yêu và cảm nhận bolero theo những cách rất riêng"

"Là một ca sĩ trẻ mới bước vào nghệ thuật chuyên nghiệp bốn năm và giờ đây cầm trên tay chiếc cúp này, Tố My cảm thấy bản thân nhận được quá nhiều sự ưu ái từ Tổ nghiệp, từ khán giả và đặc biệt là từ dòng nhạc mình đang theo đuổi. Thời gian qua, có khá nhiều ý kiến tranh cãi về dòng nhạc này, từ các tên tuổi gạo cội đến những ca sĩ trẻ, riêng với Tố My, bolero vẫn luôn có sức sống mạnh mẽ. Ai nói bolero là già cỗi, lỗi thời, không thu hút giới trẻ? Fan của My lại chính là các bạn trẻ, rất trẻ. Họ yêu và cảm nhận bolero theo những cách rất riêng. Hy vọng rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho My và các ca sĩ trẻ có thêm động lực gìn giữ và phát huy dòng nhạc này", Tố My chia sẻ khi nhận giải thưởng.

Tố My trong khoảnh khắc được vinh danh Ca sĩ bolero của năm

Duyên phận và Chuyện đời con gái (Đắp mộ cuộc tình 2). Đây là là hai phim ngắn mà cô từng hợp tác với POPS để thực hiện và gặt hái được nhiều thành công với lượt view cao và nhận được nhiều lời khen về giọng hát lẫn kỹ năng diễn xuất. Trong chương trình, Tố My đã thể hiện bản mash-up hai ca khúcvàĐây là là hai phim ngắn mà cô từng hợp tác với POPS để thực hiện và gặt hái được nhiều thành công với lượt view cao và nhận được nhiều lời khen về giọng hát lẫn kỹ năng diễn xuất.

Cô đã trình diễn bản mash-up Duyên phận và Chuyện đời con gái

Cả hai bài hát này đều nói lên nỗi lòng người con gái khi không muốn yêu, không muốn lấy chồng nhưng vì hoàn phải bắt buộc nên phải theo chồng. Chính vì thế, "ngọc nữ bolero" quyết định thực hiện bản mash-up như món quà để tri ân khán giả. Với bản phối mới mẻ và cách dàn dựng sân khấu hấp dẫn, tiết mục đã trở thành điểm nhấn trong chương trình.

Hiện Tố My đang đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình Thần tượng bolero



Tố My cho biết hiện cô đang tập trung chuẩn bị cho vai trò huấn luyện viên Thần tượng bolero. Giải thưởng Ca sĩ bolero của năm cũng là động lực lớn để cô tiếp tục cống hiến cho những dự án bolero chất lượng dành tặng khán giả.