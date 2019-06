Dave Bautista làm rõ việc rời khỏi Guardians of the Galaxy

David Michael Bautista, được biết đến với tên Batista, là một võ sĩ đô vật chuyên nghiệp người Mỹ gốc Philippines, Hy Lạp. Anh từng thi đấu cho World Wrestling Entertainment và đã đạt được nhiều thành công nhất định.

Sự không chắc chắn xung quanh bộ phim khiến một số diễn viên cảm thấy khó chịu, bao gồm Dave Bautista, một người không muốn tham gia vào bộ phim sau khi James Gunn rời đi. May mắn cho người hâm mộ, đạo diễn Gunn và Bautista cuối cùng đã quay lại với công việc của mình, tất cả đều tốt đẹp một lần nữa. Giữa lúc hỗn loạn, một số người nghĩ Bautista có thể rời khỏi Guardians để tham gia dự án mới của Gunn tại Warner Brothers trong The Suicide Squad. Nói chuyện với Ashley Crossan của ET, Bautista thừa nhận đơn giản là anh không cảm thấy như đóng vai chính trong bộ phim Guardians thứ ba nếu Gunn không tham gia. Bautista chia sẻ rằng tôi không quan tâm nếu bị sa thải.





Một số thông tin xuất hiện vào đầu mùa xuân này rằng Bautista đã tham gia Biệt đội cảm tử, mặc dù nhiều người nghĩ có vẻ như nam diễn viên cuối cùng đã phải bỏ qua cơ hội do các dự án khác của mình. Ngoài việc xuất hiện trong cả hai bộ phim Guardians of the Galaxy được phát hành cho đến nay, Bautista cũng đã thể hiện lại vai trò của mình là Drax trong cả Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Guardians of the Galaxy 3 vẫn chưa có ngày phát hành từ Marvel Studios , mặc dù dự kiến sẽ ra rạp sớm hơn năm 2022.