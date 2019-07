Google công bố Sơn Tùng M-TP lập nhiều kỷ lục toàn cầu

MV Hãy trao cho anh vừa lập thêm hai thành tích quốc tế ngoạn mục trên YouTube bao gồm MV của nam nghệ sĩ solo có lượt xem công chiếu lớn nhất thế giới và Top 20 MV có lượt xem toàn cầu cao nhất trong vòng 24 giờ.





Với 637,000 lượt xem đồng thời tại thời điểm công chiếu thông qua tính năng YouTube Premier, MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP đã trở thành MV có lượt xem video công chiếu trên YouTube lớn thứ 3 đến thời điểm hiện tại. Với thành tích này, Sơn Tùng M-TP cũng đã lập kỷ lục thế giới, trở thành nam nghệ sĩ solo sở hữu MV có lượt xem đồng thời tại thời điểm công chiếu cao nhất trên YouTube

Bên cạnh đó, với 25,8 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu tiên, MV Hãy trao cho anh đã lọt vào danh sách 20 MV có lượt xem trong vòng 24 giờ cao nhất thế giới. Đây là MV Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích này, đồng thời cũng lập kỷ lục là MV Việt Nam có lượt xem trong vòng 24 giờ cao nhất.

Top 3 MV có lượt xem video công chiếu trên YouTube cao nhất hiện tại bao gồm: Kill This Love của BLACKPINK với 979K; thank u, next của Ariana Grande với 829K và Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP với 637K.