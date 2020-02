Google Doodle vinh danh hiệp sĩ John Tenniel

Google Doodle hôm nay kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của họa sĩ minh họa "Alice in Wonderland" (Alice ở xứ sở thần tiên) - hiệp sĩ John Tenniel. Đây cũng là những bản vẽ về nhân vật nổi tiếng nhất của ông.

Hiệp sĩ John Tenniel sinh ngày 28-2-1820, tại London, Anh. Ông qua đời ở tuổi 94 cũng tại London.

Ông là con trai của một vũ công và một người hướng dẫn đấu kiếm. Ông đã gửi bức minh họa đầu tiên của mình đến triển lãm của Hội Nghệ sĩ Anh năm 1836. Tenniel tiếp tục vẽ mặc dù ông bị mất một mắt trong một tai nạn đấu kiếm ở tuổi 20. Tai nạn này đã không thể cản ông đến với đam mê vẽ của mình.

Michael Moss - hiệp sĩ John Tenniel - danh họa nổi tiếng người Anh. Ảnh: Google



Năm 1845, ông đóng góp bức hoạt hình 12 m cho cuộc thi thiết kế trang trí tranh tường của cung điện Westminster mới và nhận được 100 bảng cho một bức bích họa ở phòng Khánh tiết (hay Hội trường Nhà thơ) trong Quốc hội Anh.

Năm 1850, ông được mời kế nhiệm Richard Doyle với tư cách là họa sĩ truyện tranh chung với John Leech cho Punch, một tạp chí hoạt họa định kỳ mà Tenniel làm việc trong phần lớn cuộc đời ông. Dần dần, ông tiếp quản hoàn toàn các bản vẽ hằng tuần về chính trị.

Chân dung hiệp sĩ John Tenniel. Ảnh: Victorian Era



Cả cuộc đời mình, Tenniel đã minh họa nhiều cuốn sách; những bức vẽ của ông cho Alice's Adventures in Wonderland và Through the looking-Glass rất tinh tế, thông minh và cực kỳ phù hợp với văn phong của Lewis Carroll. Những minh họa này đã mang lại cho ông danh tiếng mang tầm quốc tế.

Tuy vậy, cuộc sống cá nhân của ông lại khá cô độc, đặc biệt là sau khi vợ ông - Julia Giani qua đời chỉ hai năm sau khi họ kết hôn. Tenniel được phong tước hiệp sĩ năm 1893 và nghỉ hưu năm 1901. Ông mất ngày 25-2-1914 tại London.