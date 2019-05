Nhà sản xuất 'Vợ ba' lên tiếng khi phim ngưng chiếu

Tối 20-5, bộ phim Vợ ba chính thức dừng chiếu trên toàn quốc trước khi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ra văn bản yêu cầu Cục Điện ảnh kiểm tra lại quy trình cấp phép phim Vợ ba. Việc dừng chiếu bộ phim theo nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc đó là: "Nhà sản xuất quyết định chủ động trình Cục Điện ảnh xin ngừng chiếu phim trước sức ép của báo chí và dư luận. Lý do bởi đoàn phim không muốn câu chuyện được một số trang báo định hướng là một vấn đề xã hội được đẩy đi quá xa và điều này ảnh hưởng đến gia đình cũng như cuộc sống của diễn viên Trà My".

Vợ ba là phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phương Anh và được phân loại C18. Điều gây nhiều dư luận suốt gần bốn ngày phim công chiếu chính là diễn viên Trà My đóng vai vợ ba (Mây) chỉ mới 13 tuổi.

Diễn viên Maya và Trà My trong phim Vợ ba

Chính độ tuổi này của Trà My khi tham gia phim có vài cảnh được cho là cảnh nóng khiến nhiều ý kiến được đưa ra phân tích. Nhiều ý kiến còn cực đoan đẩy đến việc cho Trà My đóng phim có cảnh nóng là hành vi xâm hại trẻ em. Nhưng cũng rất nhiều ý kiến rằng những sự đả kích đó đều không đáng có, bởi đó là cách bóp chết nghệ thuật nhanh nhất và ấu trĩ nhất.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc cũng chia sẻ thẳng thắn: "Quan điểm Vợ ba là một bộ phim điện ảnh được đánh giá là có thẩm mỹ và nhân văn nhưng phim ảnh không phải là đời thực, không đáng bị lên án một cách có chủ ý và thiết nghĩ chúng ta nên giải quyết một số vấn nạn xâm hại trẻ em ngoài đời thực chứ không phải tập trung chỉ trích một bộ phim điện ảnh".

Nhà sản xuất cũng khẳng định bộ phim Vợ ba vẫn bảo toàn tính pháp lý được trình chiếu tại các quốc gia khác theo đúng lịch phát hành đã định trước. "Chúng tôi thật sự rất buồn vì quyết định này sau tất cả những nỗ lực của đoàn làm phim, chúng tôi cũng gởi lời xin lỗi chân thành đến dàn diễn viên, ê kíp làm phim cùng những khán giả đã ủng hộ bộ phim và hi vọng với thông tin này quý báo sẽ tôn trọng quyết định của nhà sản xuất cũng như không tiếp tục đưa tin về thông tin ảnh hưởng đến tâm lý cũng như cuộc sống của Trà My. Và chúng ta sẽ khép lại câu chuyện ở đây", nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc nói thêm.

Trà My, gương mặt diễn viên 13 tuổi vào vai Mây trong Vợ ba

Cùng với việc dừng chiếu phim trên cả nước, công bố thông tin đến truyền thông, nhà sản xuất phim cũng đã chính thức uỷ thác cho Công Ty Luật TNHH Phạm Anh (PA Law Firm) về những vấn đề pháp lý xung quanh sự việc. PA Law Firm cũng đưa ra những dẫn chứng để chứng minh việc đoàn phim sử dụng lao động dưới 13 tuổi là phù hợp. Cụ thể với lĩnh vực đặc thù như điện ảnh thì được phép sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc (Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013 ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc).

Riêng với những cảnh được cho là cảnh nóng của Vợ ba có sự tham gia diễn xuất của Trà My thì toàn bộ quá trình quay phim đối với những cảnh quay có sự xuất hiện của diễn viên Trà My đều được nhà sản xuất tổ chức một cách chuyên nghiệp, phù hợp với lứa tuổi và tâm lý của nhân vật. Cụ thể khi quay phim chỉ có mặt của đạo diễn, phó đạo diễn, quay phim và mẹ của nữ diễn viên (đều là nữ) ở lại. Toàn bộ cảnh quay đều tham khảo ý kiến của mẹ diễn viên, tất cả ê kíp làm phim luôn bảo vệ Trà My một cách tuyệt đối.

Ngoài ra, đoàn phim cũng cung cấp các trang thiết bị bảo hộ đặc biệt để đảm bảo không xâm hại tới bất kỳ bộ phận nhạy cảm trên cơ thể diễn viên. Không hề có việc diễn viên Trà My hở ngực và bộ phận nhạy cảm như vài mạng xã hội, trang tin và báo chí đăng tải.