Vừa qua, show thời trang Pink Ocean của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc đã diễn ra đầy ấn tượng bên bờ biển. Ngoài việc giới thiệu những thiết thời trang mới, show diễn còn mong muốn mang lại những bài học ý nghĩa và kiến thức về đại dương cho các mẫu nhí. Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc đã mang chương trình tổ chức tại Hồ Tràm - Vũng Tàu.

Trong đó có bộ sưu tập (BST) "I love you mama, to the moon and back" của nhà thiết kế Tùng Vũ tôn vinh tình yêu của mẹ và bé như những dải ngân hàng rực rỡ, tạo nên cảm xúc độc nhất.



Show thời trang Pink Ocean của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc. Ảnh: SV

BST lần này đề cao tình mẫu tử và gia đình, cũng giống những tinh tú trong dải ngân chứa đựng nhiều cảm xúc và tỏa sáng như những gì vũ trụ ban tặng cho chúng ta đó chính là “Mẹ”.

Vì thế đạo diễn Hưng Phúc đã ngõ lời mời bà Phạm Kim Dung cùng ái nữ của mình tham gia trình diễn bộ sưu tập này với vai trò kết show.

Bé Annie Hoàng là con gái của bà Phạm Kim Dung và Đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cô bé 3 tuổi đáng yêu với gương mặt bụ bẩm và phong thái trình diễn hết sức nghiêm túc.



Bé Annie Hoàng và bà Phạm Kim Dung.

Tuy đây là lần đầu cô bé đứng trên sàn diễn nhưng sự thân thiện, tự nhiên cùng những cảm âm trong tố chất đã khiến cô bé ghi điểm trong lòng khán giả.

BST còn có sự tham gia của “song hậu” Đỗ Mỹ Linh và Lương Thùy Linh. Hai nàng hậu trình diễn song song trong chiếc đầm von bồng bềnh như hai nữ thần mùa xuân.



Hai nàng hậu Đỗ Mỹ Linh và Lương Thùy Linh.

Sự trở lại của show diễn Pink Ocean - PinkShow 3 góp phần tạo không khí sôi động trở lại cho làng thời trang Việt sau hơn nửa năm im lìm vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.