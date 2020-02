Little Women giành giải Oscar cho thiết kế phục trang đẹp nhất

Vượt qua bốn ứng viên nặng ký là Joker, Once Upon a Time in Hollywood, Jojo Rabbit, The Irishman, Little Women đã được vinh danh ở hạng mục Thiết kế phục trang đẹp nhất.

Thiết kế phục trang đẹp nhất

Lấy bối cảnh thời Nội chiến ở Mỹ và đề cao sự tự do cũng như nữ quyền, từng trang phục thiết kế cho các nhân vật đều thể hiện thông điệp rất mạnh mẽ.

Nhà thiết kế kỳ cựu Jacqueline Durran. Ảnh: Phát hành phim



Nhà thiết kế kỳ cựu Jacqueline Durran lần thứ hai được vinh danh Oscar ở hạng mục này (trước đó là vào năm 2013 với phim Anna Karenina). Sự tinh tế, khéo léo của bà được thể hiện qua màu sắc trang phục đại diện cho từng nhân vật.

Chị cả Meg (Emma Watson) luôn dịu dàng trong các trang phục mang màu xanh lá, tím oải hương làm chủ đạo. Ngoài đời, Emma Watson vốn là một “biểu tượng thời trang” của nước Anh với gu ăn mặc tinh tế, sang trọng và nhẹ nhàng, nữ tính.

Beth (Eliza Scanlen) yếu ớt nên được chọn tông màu hồng và nâu. Tuy nhiên, ngoài đời nữ diễn viên Eliza Scanlen lại là một cô gái cá tính, chuộng phong cách khỏe khoắn, mạnh mẽ. Cô nhiều lần xuất hiện trước công chúng với mái tóc tém và trang phục suit.

Em út Amy (Florence Pugh) có vẻ thời thượng, cá tính nên biến hóa không ngừng với nhiều kiểu trang phục. Là ngôi sao đang lên, ở ngoài đời người đẹp Anh - Florence Pugh - có gu thời trang điệu đà, kiểu cách, gần với cá tính nhân vật Amy nhất trong số bốn chị em.





Trong khi đó, nhân vật chính - Jo (Saoirse Ronan) - luôn mang trang phục sắc đỏ, thể hiện là một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, đầy tham vọng và sẵn sàng hết mình cho những ước mơ.

Những kiểu trang phục nam tính như áo gilet, blazer hay mũ phớt cũng được Jo diện trong một vài phân đoạn, làm tôn lên tính cách nhân vật.

Năm nay mới 25 tuổi nhưng Saoirse Ronan đã có thành tích “khủng” khi bốn lần được đề cử Oscar.

Ngoài đời, cô có gu thời trang giản dị, nhẹ nhàng nhưng mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ vẫn khiến công chúng và đồng nghiệp phải ngước nhìn vì độ tinh tế khi lựa chọn trang phục.

Dàn mỹ nhân Little Women khoe dáng trên thảm đỏ

Thảm đỏ Oscar 2020 quy tụ hàng trăm minh tinh, tài tử. Trong đó, “binh đoàn” Little Women nổi bật với những bộ cánh lộng lẫy hút mắt. Nữ chính - Saoirse Ronan - đầy kiêu sa với thiết kế xếp tầng màu đen kết hợp với sắc hoa oải hương của nhà mốt Gucci.

Ngôi sao trẻ mới lên, Florence Pugh - người thủ vai em út Amy và được đề cử nữ phụ - diện váy hai dây xếp tầng của nhà mốt Louis Vuitton.

Minh tinh Laura Dern - người thủ vai bà mẹ trong Little Women - diện váy hồng với phần ngực được thiết kế tua rua màu đen. Cô đã giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong phim Marriage Story.





Nữ đạo diễn Greta Gerwig sánh bước trên thảm đỏ cùng người tình là Noah Baumbach, đạo diễn của Marriage Story. Cả hai được coi là bộ đôi đạo diễn đẹp nhất Hollywood hiện nay.

Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc với tên gọi Những người phụ nữ bé nhỏ.