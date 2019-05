Những người đẹp góp mặt cho kỳ tích Việt Nam ở quốc tế

Hương Giang – người mở màn cho chuỗi kỳ tích nhan sắc việt

Là người đầu tiên có được danh hiệu tại đấu trường nhan sắc quốc tế vào năm 2018, Hương Giang có thể nói là người mở màn may mắn cho chuỗi kỳ tích nhan sắc Việt. Sau khi Hương Giang trở thành Hoa hậu chuyển giới Quốc tế vào đầu năm 2018, các người đẹp của Việt Nam “đánh đâu thắng đó” và hầu hết đều mang về những danh hiệu mang tính lịch sử.

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – Hương Giang



Đặc biệt, những thành tựu mà Hương Giang chỉ là một danh hiệu nhan sắc mà còn thúc đẩy tạo nên nhiều thay đổi, nhìn nhận đúng đắn, tích cực về những người chuyển giới. Từ thời điểm đăng quang đến khi trao lại vương miện, cái tên Hương Giang chưa bao giờ ngưng nóng với hàng loạt dự án, sản phẩm âm nhạc nổi bật, vị thế nữ hoàng của truyền hình thực tế, gameshow và những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, nổi bật.

Cùng xuất hiện trong dự án “Tự hào Việt Nam” với Hương Giang là mẫu nhí Quỳnh Anh - 1 trong 4 mẫu nhí Việt từng sải bước tại sàn diễn quốc tế Shanghai International Fashion Week 2018 vừa qua. Đây cũng là hình ảnh thể hiện thông điệp cho sự truyền lửa của hai thế hệ, lan toả tình yêu và niềm tự hào Việt Nam.

Hương Giang và mẫu nhí Quỳnh Anh



H’hen Niê – từ nhan sắc khác lạ đến danh hiệu “Vẻ đẹp vượt thời gian”

H’Hen Niê là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam chạm đến vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Làn da rám nắng, mái tóc ngắn cá tính cùng vẻ đẹp chân chất của cô làm dấy nên không ít tranh cãi sau khi đăng quang. Nhưng cũng bằng chính vẻ đẹp độc đáo, sự tự tin và khao khát mãnh liệt khi khoác lên mình dải băng đại diện Việt Nam, cô gái Ê đê đã chứng minh bản lĩnh của mình và truyền cảm hứng đến hàng triệu cô gái: “Hen làm được, bạn cũng làm được!”.





Là một trong những cái tên đầu tiên nhận lời tham gia dự án Tự hào Việt Nam, H’Hen Niê chia sẻ mình cảm thấy rất hãnh diện và sẵn lòng cùng với siêu mẫu Xuân Lan hoàn thành dự án đầy ý nghĩa này.



Đồng hành cùng H’Hen Niê trong bộ ảnh là Á hậu nhí Thế giới – Alexandra Toni Matheson. Cô bé với 2 dòng máu Việt Nam – New Zealand này cũng là gương mặt gây được ấn tượng tại đấu trường quốc tế trong năm 2018 khi tham gia cuộc thi Little Miss & Little Mister United World 2018 và dành liên tiếp 3 giải: Á hậu 1, International Model 2018 và International Talent 2018. Trên nhiều diễn đàn, vẻ đẹp của á hậu nhí Alex cũng gây sốt và được kì vọng là một ứng viên tiềm năng để kế thừa những cái tên như H’Hen Niê, Phương Khánh trên đấu trường thế giới.

H’Hen Nie và Alexandra Matheson



Phương Khánh – từ cô gái vô danh đến danh hiệu mang tính lịch sử

Là cái tên khá kín tiếng trước khi đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất, “Phương Khánh” bất ngờ trở thành một trong những từ khoá hot nhất 2018 khi lần đầu tiên đưa vương miện Hoa hậu Trái đất về Việt Nam. Khuôn mặt khả ái, thân hình nóng bỏng, khả năng tiếng Anh nổi bật, Phương Khánh đã giành chiến thắng thuyết phục tại một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, đồng thời giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới.





Sau khi đăng quang, Phương Khánh liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn và có các hoạt động nổi bật, cô cũng nỗ lực từng ngày để ngày một hoàn thiện hơn, xứng đáng hơn với vương miện danh giá của mình. Sánh đôi cùng Phương Khánh tại dự án Tự hào Việt Nam lần này chính là mẫu nhí Nguyễn Lê Bảo Uyên – một người mẫu nhí nổi bật của Xuanlan’s Academy. Dù nhỏ tuổi, Bảo Uyên cũng có bề dày kinh nghiệm dày dạn khi nhiều lần tham gia trình diễn tại Vietnam’s Junior Fashion Week và xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang.

Phương Khánh và Bảo Uyên



Thầy trò Xuân Lan, Hoàng Thuỳ hội ngộ

Một trong những hình ảnh thú vị của Tự hào Việt Nam kỳ 2 là sự hội ngộ của 2 thầy trò siêu mẫu Xuân Lan, Hoàng Thuỳ. Trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Next Top Model 2011 do siêu mẫu Xuân Lan cầm trịch, Hoàng Thuỳ đã có những bước tiến dài để ghi tên mình vào danh sách những siêu mẫu nổi bật nhất của thế hệ 9X.

Từ cô sinh viên kiến trúc với thân hình cò hương, giọng nói quê mùa và vấp phải nhiều tranh cãi về ngoại hình, Hoàng Thuỳ đã không ngừng nỗ lực để chứng minh bản lĩnh của mình và tự tin sải bước trên các sàn diễn thời trang quốc tế như London, New York, Milan Fashion Week. Cũng từ một người mẫu sắc lạnh, Hoàng Thuỳ tiếp tục chinh phục danh hiệu Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam và là cái tên được đề cử để tiếp nối H’Hen Niê chinh chiến tại đấu trường danh giá Miss Universe.





Mặc kệ những định kiến và hoài nghi, Hoàng Thuỳ vẫn tiến bước về phía trước và tiếp tục tái định nghĩa lại những giới hạn của bản thân, khẳng định khao khát được đại diện cho 2 tiếng Việt Nam. Với Xuân Lan, Hoàng Thuỳ vẫn là một trong những học trò khiến cô tự hào nhất, và là cái tên được siêu mẫu đặt nhiều kì vọng để tiếp tục lan truyền niềm tự hào Việt Nam, tiếp nối chuỗi thành tích đáng tự hào của các người đẹp Việt khi đem chuông đi đánh xứ người.



Xuân Lan và Hoàng Thùy