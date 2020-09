3 bộ phim kinh dị về đề tài báo thù hấp dẫn người xem

I Know What You Did Last Summer (1997)



I Know What You Did Last Summer là tựa phim nổi như cồn ghi dấu vào lịch sử phim kinh dị dành cho khán giả trẻ. Phim khai thác góc nhìn kinh dị của những đứa trẻ chưa trải sự đời muốn chôn vùi lỗi lầm non nớt của bản thân.

Thay vì thú tội trước sai lầm của tuổi trẻ thì họ tìm cách thủ tiêu chứng cứ, đưa những tội lỗi vào lãng quên.

Một năm sau mùa hè ngông cuồng ấy, bốn đứa trẻ chính thức nhận hậu quả cho hành động bốc đồng thiếu suy nghĩ của chính mình.

Cái giá phải trả cho việc trốn chạy ánh sáng chính là chấp nhận cuộc báo thù tàn khốc của thế lực bóng tối.



Friday The 13th

Friday The 13th (Thứ sáu ngày 13) là một tựa phim kinh điển từ những năm 1980 và được làm mới vào năm 2009. Thứ sáu ngày 13 khai thác văn hóa phương tây về những ngày kém may mắn nhất trong năm.

Biến hóa sự đen đủi kém may thành một câu chuyện đầy khiếp đảm, bộ phim dẫn dắt người xem vào một câu chuyện đầy ám ảnh của tên sát nhân Jason. Chưa có một đứa trẻ hư nào thoát khỏi sự truy đuổi của gã điên cuồng sát này.







Sự gắn kết một tên hung thần đứng sau bóng tối của bên bờ sông Crystal Lake cùng chiếc mặt nạ hockey đã trở thành nỗi ám ảnh khiến khán giản Châu Âu rợn da gà trong nhiều thập kỷ.

Mãi cho đến tận phiên bản mới 2009 được ra mắt thì cái tên Thứ Sáu Ngày 13 vẫn là một bộ phim kinh dị huyền thoại làm người ta khiếp sợ ngày thứ sáu đen đủi hơn bao giờ hết.

Si Manis - Ác nữ

Nếu hai bộ phim trên được xem là kinh điển tại Hollywood thì Si Manis lại là cái tên mới nổi ở châu Á đáng để trải nghiệm tại rạp chiếu phim.

Sự rùng rợn và ám ảnh của Si Manis chính là bối cảnh, nhân vật quen thuộc quanh chúng ta.

Đặc biệt hơn khi Si Manis được khai thác và quay dựng tại vùng nông thôn Indonesia, nơi có nhiều điểm tương đồng với chốn thôn quê tại châu Á.

Sự tương đồng này sẽ khơi gợi lên trí tưởng tượng phong phú của người xem khi theo dõi phim kinh dị, giật gân như Si Manis.





Si Manis hội tụ đủ nhiều yếu tố độc lạ, mang đến cho khán giả cảm giác rợn người của một bộ phim kinh dị đúng điệu.

Si Manis - Ác nữ chính thức khởi chiếu từ hôm nay, 11-9.