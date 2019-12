5 thần tượng Kpop nổi bật trong các bộ phim gây xúc động

Dưới đây là một số thần tượng đã thể hiện trên màn ảnh nhỏ bằng tài năng diễn xuất của họ và chiếm được cảm tình của mọi người.





Kang Seung Yoon trong phim We broke up

Bộ phim truyền hình trực tuyến này dựa trên một webtoon cùng tên với sự tham gia của Kang Seung Yoon trong vai Ji Won Young, một nhạc sĩ đầy tham vọng và người bạn cùng chí hướng Sandara Park trong vai No Woo Ri.

Câu chuyện kể về mối quan hệ của cặp vợ chồng này từ lúc mới chớm nở cho đến lúc họ chia tay, cuối cùng họ giải quyết tình huống đó như thế nào.

Seung Yoon chứng tỏ cách diễn tự nhiên bằng cách thể hiện nhân vật của mình một cách hoàn hảo, từ việc thể hiện khía cạnh tình cảm và quyến rũ của mình trong những cảnh lãng mạn đến vui tươi, lôi cuốn trong suốt câu chuyện như một ca sĩ, người bạn của ban nhạc indie.

Diễn xuất đã mang lại cho anh ấy một giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc nhất" trong vai diễn của K web fest. Có một điều chắc chắn rằng: Khi thấy Seung Yoon diễn xuất ngọt ngào, chắc chắn khiến nhiều trái tim rung động.





Jaemin (NCT) trong phim How to hate you

Trong một phiên bản chuyển thể dựa trên webtoon khác, Jaemin vào vai Han Dae Kang, một sinh viên năm nhất, hẹn hò với Oh Mi Ri (do Kim Ji In thủ vai) trong một dự án nhóm và sau đó trở thành một phần của tam giác tình yêu kinh điển mà anh quyết định ủng hộ.

Nhân vật của Jaemin có một tính cách lạnh lùng nhưng sâu thẳm anh ấy thực sự là một người đầy tình cảm. Ngoài ra, ngoại hình đẹp, quyến rũ của anh ta không được chú ý.

Jaemin đã khởi đầu một sự nghiệp diễn xuất đầy hứa hẹn với vai diễn này và không ngần ngại nói rằng sự rung cảm của anh ấy đã làm cho những cảnh lãng mạn thậm chí còn ấm lòng hơn.





Hojung và ZN trong phim Ghost my brother

Bộ phim truyền hình này có sự tham gia của Hojung trong vai Seunghyun, một người đàn ông làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp bạn gái Hyejin (do ZN thủ vai) lấy lại ký ức đã mất của cô. Trong vai diễn của mình, anh gặp một hồn ma và hai người bắt đầu một tình bạn kỳ quặc.

Nhân vật của Hojung là người tốt bụng, kiên nhẫn và chu đáo khi chăm sóc bạn gái nhưng một khi hồn ma xuất hiện, chúng tôi như những người khác hoàn toàn.

Đối với ZN, nhân vật của cô tinh tế, điềm tĩnh và đơn giản, quyến rũ. Chưa kể rằng sự hợp ý của cặp đôi này không thể phủ nhận vì đã chạm đến trái tim và khiến người xem phải lo lắng khi họ hồi hộp chờ đợi cặp đôi chia sẻ lại những ký ức mà họ từng có.

Đây là vai diễn đầu tiên của Hojung, trong khi ZN đang dần xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình.





Choi Bomin trong phim A-TEEN 2

Trong bộ phim truyền hình trực tuyến này, Bomin tham gia đội ngũ diễn viên và là nữ diễn viên tân binh phong phú với vai chính là Ryu Joo Ha - một sinh viên chuyển trường, kết bạn mới với bạn học và đối mặt với cuộc sống của chính mình.

Nhân vật của Bomin rất bí ẩn, dường như giữ mình rất nhiều nhưng điều đó không ngăn anh trở thành một trong những sinh viên nổi tiếng. Một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của anh ấy ở trường là mối tình lãng mạn của anh ấy với nhân vật Naeun của thành viên nhóm APRIL, Kim Ha Na.

Không cần phải nói thêm nữa, người xem sẽ được hòa mình trong khoảnh khắc tình yêu, dovey chắc chắn làm tan chảy trái tim.