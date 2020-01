Bộ micro của ban nhạc BTS được bán với giá ‘khủng’

Một trong số vật phẩm được bán đấu giá là một bộ gồm bảy micro từng được các thành viên nhóm nhạc toàn cầu BTS sử dụng. Bộ micro này được bán với giá “khủng” lên đến 83.200 USD. Theo nhà đấu giá Julien’s, micro đã được BTS sử dụng từ năm 2017 đến 2019, đặc biệt là trong buổi hòa nhạc lịch sử "Love Yourself: Speak Yourself" tại Citi Field, New York ngày 6-10-2018.

Các micro có chữ ký là những vật phẩm đầu tiên của nhóm nhạc BTS đem bán đấu giá. Bộ micro này ban đầu chỉ được kỳ vọng bán với giá từ 10.000 đến 20.000 USD.



Nhóm nhạc BTS. Ảnh: Koreanindo

BTS là nhóm nhạc nam gồm bảy thành viên. Nhóm đã dẫn đầu một làn sóng nhạc pop Hàn Quốc lan ra đến toàn châu Á và vào Mỹ chỉ sáu năm sau khi ra mắt năm 2013. Năm 2019, BTS đã trở thành nhóm đầu tiên sau nhóm Beatles đạt ba album số 1 trong một năm trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Đại diện nhóm BTS cho biết: "Thông qua sự đóng góp này, chúng tôi hy vọng mọi người có thể nhớ những thông điệp chân thành mà chúng tôi luôn cố gắng truyền tải”.