Danh ca Giao Linh có 'đủ chiêu' giành thí sinh từ Tố My?

Trailer tập đầu tiên Thần tượng Bolero 2019:

Khán giả yêu thích chương trình sẽ được biết ba đội với sự kết hợp của cặp đôi huấn luyện viên, đội trưởng Đình Văn, Giao Linh, Ngọc Sơn, Giang Hồng Ngọc, Quang Lê, Tố My, họ sẽ tranh giành và tung chiêu thế nào khi xuất hiện những giọng ca tiềm năng đam mê dòng nhạc bolero.

Màn thuyết phục tìm ra những thí sinh tài năng nhất càng gay cấn hơn bao giờ hết khi dàn huấn luyện viên không chỉ giỏi ăn nói mà còn giao thiệp rộng tạo nên một không khí sôi động và tràn ngập tiếng cười.

HLV Đình Văn và Giao Linh



HLV Quang Lê và Tố My



Trong trailer tập 1 vừa được hé lộ, khán giả sẽ bất ngờ với màn hội ngộ của Giang Hồng Ngọc và thí sinh Minh Dũng được khán giả ưu ái gọi là Bi Rain Việt Nam, cả hai đều từng tham gia cuộc thi The X-Factor - Nhân tố bí ẩn. Trước trai đẹp lại hát hay, Giang Hồng Ngọc và Quang Lê đã nảy ra một cuộc tranh giành thú vị. Giang Hồng Ngọc cho biết cả hai đã cùng gắn bó với nhau trong cuộc thi nhưng do cô may mắn hơn nên được đi tiếp và khẳng định rằng ngày hôm nay sẽ giúp Dũng lên ngôi vị cao nhất giống như cô đã làm được. HLV Quang Lê quyết tâm khuyên Minh Dũng lựa chọn con đường mới và đừng chọn người từng rời xa Giang Hồng Ngọc, Bi Rain Việt Nam cũng tung hứng với quán quân X Factor 2015 chia sẻ chỉ vì cuộc sống thôi đúng không? khiến Giang Hồng Ngọc thích thú nói với Minh Dũng anh hiểu em quá. Tuy nhiên, ai sẽ là người được Minh Dũng lựa chọn đây sẽ là ẩn số khi chương trình lên sóng.

Minh Dũng



Thất thế trước Minh Dũng vì Giang Hồng Ngọc, HLV Quang Lê phải bày keo khác khi cả 3 đội đều muốn chiêu mộ giọng ca nữ Phương Ý. Bạn đồng hành của Tố My bước xuống hàng ghế dành cho gia đình thí sinh và ra sức thuyết phục chị gái Phương Ý là á quân Thần tượng Bolero 2016 Phương Anh.









Tại vòng Tinh hoa, không chỉ có tiết mục dự thi đơn ca mà hình thức hát đôi cũng được mở rộng cửa khiến các huấn luyện viên có nhiều sự lựa chọn hơn nhưng cũng khó khăn hơn khi quyết định ấn nút chọn và thuyết phục thí sinh. Bên cạnh 2 huấn luyện viên quen thuộc Ngọc Sơn, Quang Lê, bộ tứ Giao Linh, Đình Văn, Giang Hồng Ngọc, Tố My sẽ tung chiêu gì để có được những thí sinh sáng giá nhất?

Tập đầu tiên Thần Tượng Bolero 2019 sẽ lên sóng vào lúc 20giờ 30 phút ngày 4-4 trên kênh VTV3.