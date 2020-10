Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng ê-kíp với đêm Bán kết mãn nhãn

Có thể nói Hoa hậu Việt Nam 2020 là một trong những cuộc thi sắc đẹp được khán giả đón chờ nhất trong năm nay.

Hành trình tôn vinh nhan sắc Việt sắp bước vào đêm thi Bán kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 – Thập kỷ hương sắc với 60 gương mặt xuất sắc nhất.



Đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ảnh: SV

Phía sau thành công của một chương trình luôn có hình bóng của một ê-kíp, đặc biệt còn là một ê kíp cực kỳ chuyên nghiệp được ban tổ chức lựa chọn kỹ càng mời về.

Không phụ lòng mong đợi, những ngày qua ê kíp đã lao động hết mình chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu để tạo sân chơi cho các cô gái thỏa sức thể hiện tài năng, cũng là phục vụ chương trình đặc sắc cho công chúng.

Vì một đêm Bán kết toàn quốc hoành tráng và rực rỡ.





Đứng đầu ê-kíp là Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam – cái tên quen thuộc trong giới giải trí đặc biệt là các cuộc thi nhan sắc.

Được mệnh danh là đạo diễn của các Hoa hậu, những cuộc thi sắc đẹp có bàn tay dàn dựng của phù thủy sân khấu đều là điểm tựa vững chắc cho loạt nhan sắc thăng hoa.

Chắc chắn qua bề dày kinh nghiệm của mình, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam sẽ là một trong những linh hồn của đêm để chỉ dẫn, điều phối truyền năng lượng cho toàn bộ ê-kíp tổ chức Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020.



Giám đốc âm nhạc phúc Bồ.

Tiếp theo, giám đốc âm nhạc Phúc Bồ là một nhạc sĩ nhiều năm kinh nghiệm có những sản phẩm khẳng định được tên tuổi.

Tuy là lần đầu tiên đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam, nhưng cũng chính vì điểm đó khiến anh có thể mang đến cho chương trình những sắc màu âm nhạc chứa đựng sự tươi mới, trẻ trung hơn nữa khác các năm trước.

Âm nhạc là bước đột phá mang làn gió mới thổi hồn cho đêm Bán kết toàn quốc 2020 mang những giai điệu sắc màu đáng nhớ.

Siêu mẫu Như Vân đến với cuộc thi năm nay trong vai trò huấn luyện viên catwalk.

Cô nàng gợi cảm có chuyên môn được đánh giá cao trong làng mẫu Việt. Mẫu lai từng có kinh nghiệm làm huấn luyện viên catwalk cho các thí sinh của cuộc thi Miss World Việt Nam 2019.

Năm nay là lần đầu tiên cô đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Như Vân sẽ tham gia quá trình hướng dẫn 60 thí sinh đi giày cao gót hay biểu diễn ở sân khấu sao cho thật đẹp mắt, chuyên nghiệp.



Đạo diễn catwalk Crazy Nhóc.

Đạo diễn catwalk Crazy Nhóc từng tham gia huấn luyện catwalk cho nhiều cuộc thi sắc đẹp, mùa này Crazy Nhóc sẽ trở thành đạo diễn catwalk cho 60 cô gái của đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đây cũng là năm thứ ba đồng hành của Crazy Nhóc cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Có lối làm việc nhiệt huyết, Crazy Nhóc hứa hẹn sẽ dàn dựng những tiết mục trình diễn hoàn hảo, sống động nhất.

Crazy Nhóc phụ trách tập luyện vũ đạo và catwalk để chuẩn bị cho đêm Bán kết sắp tới.



Đạo diễn Tuấn Bi Trần.

Bên cạnh đó với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, đạo diễn dàn dựng Tuấn Bi Trần tham gia bắt tay dàn dựng sân khấu với các tuyến bài độc đáo vừa dung hòa được sự biểu diễn của ca sĩ, vừa giúp thí sinh thể hiện hết mình.

Với khả năng làm việc xuất sắc cùng sự nhanh nhẹn, linh hoạt ứng biến mọi tình huống trên sâu khấu, đạo diễn dàn dựng Tuấn Bi Trần là một trong những mắc xích quan trọng của ê-kíp.



Biên Đạo Kim Anh.

Được biết đến rộng rãi từ cuộc thi So you think you can dance và góp mặt trong rất nhiều dự án của các ca sĩ nổi tiếng, Kim Anh là một trong những cái tên hot nhất trong giới dancers hiện nay.

Cô đảm nhận vai trò biên đạo đồng diễn cho các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nhờ sự nghiêm túc huấn luyện của cô mà 60 cô gái đã có những buổi tập luyện bổ ích, học hỏi thêm nhiều kiến thức về vũ đạo.

Chắc chắn Kim Anh cùng các cô gái sẽ tạo ra màn đồng diễn đẹp mắt trong đêm Bán kết toàn quốc.



Biên đạo Khoa Nguyễn.

Ngoài ra, ê-kíp còn có sự tham gia của chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực biên đạo, không ai khác chính là biên đạo Khoa Nguyễn.

Chàng biên đạo tài năng đã có kinh nghiệm dàn dựng nhiều tiết mục đặc sắc cho sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2018.

Khoa Nguyễn cũng chính là người sẽ dày công dàn dựng những tiết mục biểu diễn trên sân khấu của đêm thi Bán kết toàn quốc năm nay.

Từ sự bài bản, chỉn chu và chuyên nghiệp mà toàn bộ ê-kíp thể hiện, tin tưởng rằng 60 thí sinh sẽ có sự lột xác đầy bất ngờ, hứa hẹn sẽ đem đến đêm Bán kết toàn quốc thành công.

Đón xem đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra vào lúc 20 giò tối nay, 10-10 tại Cung Điền Kinh – Hà Nội.