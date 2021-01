'Dragon Rider': Phim hoạt hình duy nhất ra rạp năm mới 2021

Cuốn truyện được dịch sang tiếng Anh và nhanh chóng trở thành cơn sốt, nằm trong danh sách bán chạy nhất của The New York Times suốt 78 tuần, thậm chí vươn lên tốp những cuốn sách thiếu nhi bán chạy nhất.





Poster bộ phim Dragon Rider. Ảnh: PHP

Bộ phim hoạt hình Dragon Rider theo chân chú rồng màu bạc béo tên là Firedrake. Cậu sinh sống cùng bộ tộc rồng của mình tại một thung lũng cây cối rậm rạp.

Firedrake muốn chứng tỏ năng lực của mình trước các thành viên khác trong gia tộc, cậu ta xung phong đi tìm nơi trú ẩn mới, Vành đai Thiên đường, một thánh địa bí ẩn của loài rồng.





Firedrake lên đường cùng với Thần rừng Sorrel và vô tình chạm chán với cậu bé loài người Ben, tự nhận mình là Dragon Rider.

Bộ ba nhanh chóng trở thành bạn nhưng rồi sớm phải đối mặt với mối nguy mới, Nettlebrand - một con quái vật ăn thịt rồng độc ác do một nhà giả kim bí ẩn tạo ra nhằm truy lùng và tiêu diệt mọi con rồng trên Trái Đất.

Bên cạnh đó, phim còn có sự góp giọng lồng tiếng của dàn sao đình đám bao gồm:



Thomas Brodie-Sangster – nam thần được biết đến với các bộ phim The Queen’s Gambit, The Maze Runner - lồng tiếng cho Firedrake.



Freddie Highmore – nam diễn viên tài năng của Bates Motel, The Good Doctor - trong vai Dragon Rider Ben.



Giáo sư X của binh đoàn Dị Nhân – Patrick Stewart - trong vai Quái vật Nettlebrand.



Nữ diễn viên từng được đề cử Oscar với phim The Theory Of Everything – Felicity Jones - trong vai Thần Rừng Sorrel.

Trailer bộ phim Dragon Rider. Nguồn: Youtube

Dragon Rider chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ hôm nay, 1-1-2021.