Game of Thrones: Hồi kết cho triều đại Lannister

Tập năm của Games of Thrones (Trò chơi vương quyền) kết thúc gợi nhớ lại cho người hâm mộ lý do ban đầu đưa chúng ta đến với Games of Thrones. Đó là câu chuyện về trận chiến tranh quyền đoạt vị, về mưu mô và tham vọng của những kẻ đứng đầu.

Còn nhớ cuộc báo thù đầy ngoạn mục tại Đại điện Baelor mùa 6 mà Cersei Lannister âm mưu cho thiêu rụi trung tâm Thất Diện Giáo lừng lẫy bằng ngọn lửa hoang, giết trọn toàn bộ kẻ thù đã đem đến cho bà nỗi ô nhục, tủi hổ khi phải trần truồng bước đi trên “con đường chuộc tội”. Khoảnh khắc đại điện Baelor nổ tung trong ngọn lửa xanh đan xen khung cảnh Cersei bình thản với ly rượu trên tay đã minh chứng một điều rằng “đừng bao giờ khiến phụ nữ cuồng nộ”.

Vụ nổ tại Đại điện Baelor của Cersei Lannister .

Trong trận chiến King’s Landing vừa qua, khán giả có cơ hội chứng kiến một cơn cuồng nộ khác từ Mẹ rồng Daenerys, sau những mất mát quá lớn trước sự ra đi của Rhaegal cùng Missandei. Cô một mình cưỡi rồng Drogon thiêu rụi đoàn quân đảo sắt do Euron Greyjoy chỉ huy lẫn nỏ rồng.

Vệ đường Vương Đô ngập chìm trong biển lửa.

Toàn bộ chiến hạm, vũ khí cùng đoàn quân The Golden Company đắm chìm trong ngọn lửa, không còn vật cản nào có thể ngăn Daenerys tiến đến Vương Đô. Và điều gì đến cũng đến, tiếng chuông đầu hàng từ thủ phủ Vương Đô vang lên trong sự bẽ bàng của Cersei, đặt dấu chấm hết cho triều đại Lannister vàng son một thời. Nhưng lửa rồng vẫn rực sáng, nỗi phẫn nộ quá lớn đã khiến Daenerys quyết định đặt dấu chấm hết cho sự sống của những người dân vô tội, cuốn đi mọi đền đài, cung điện lẫn nền văn minh đẹp đẽ vào cõi hư vô.

Cersei Lannister bất lực nhìn King's Landing sụp đổ.



Cersei có lẽ đã trả giá quá đủ cho những tội lỗi, sai lầm mà bà gây ra. Lớn lên trong nhung lụa giàu sang và ra đi khi đã không còn lại gì. Nhưng chí ít, cuộc hội ngộ vào phút cuối với Jaime như ánh lửa nhỏ thắp sáng đoạn kết tăm tối của cuộc đời vị cựu nữ hoàng. Họ cùng nhau chết trong sự sụp đổ của King’s Landing, của đế chế lừng lẫy Lannister và trong cái ôm đầy cảm động cả hai dành cho nhau.

Tập 5 cũng chứng kiến sự ra đi của nhiều nhân vật, bao gồm Varys, Sandor Clegane, “xác sống” The Mountain, Qyburn và Euron Greyjoy, cũng như mở ra một câu hỏi lớn cần lời giải đáp cho tập cuối cùng kết thúc series đình đám Game of Thrones. Liệu sau khi tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của Daenerys, Jon Snow cùng Tyrion có thay đổi suy nghĩ cố hữu của mình về vị trí người thừa kế ngôi báu sắt. Về phần Arya Stark, liệu mẹ Rồng sẽ trở thành đối tượng tiếp theo trong “danh sách” của cô?

Tập cuối cùng của series Games of Thrones sẽ phát sóng vào 9 giờ, ngày 20-5 trên kênh HBO.