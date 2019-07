Hàn Quốc có diễn viên đầu tiên xuất hiện trên siêu phẩm Marvel

Công ty quản lý của nam diễn viên Ma Dong seok là Big punch ent, đã chính thức lên tiếng xác nhận Ma Dong Seok sẽ trở thành diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc xuất hiện trên tác phẩm điện ảnh của Marvel Studios, cụ thể là trong bộ phim The Eternals.

The Eternals lấy cảm hứng từ các vị thần đến từ những hành tinh xa lạ trong cuốn truyện thần thoại Chariots of the Gods. Khi chủng loài thượng đẳng Celestial đến trái đất 5 triệu năm trước và bắt đầu thí nghiệm gen, họ đã tạo ra hai giống loài là Eternal có hình dáng tương tự loài người và ác nhân Deviant với ngoại hình gớm ghiếc. Từ đó, một cuộc chiến dữ dội giữa Eternal và Deviant đã nổ ra.

Nam diễn viên Ma Dong Seok.



Ma Dong Seok là một diễn viên vô cùng nổi tiếng, được khán giả biết đến và yêu mến qua những siêu phẩm điện ảnh đình đám, điển hình là Train to Busan (2016), bộ phim đã từng gây bão một thời trên mọi mặt trận. Với khả năng diễn xuất cực đỉnh kèm theo ngoại hình vừa "cute” lại vừa “cool ngầu”, Ma Dong Seok đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của rất nhiều khán giả.