INFINITE kỷ niệm 10 năm đánh dấu chặng đường đầy khó khăn

INFINITE ra mắt vào 9-6-2010 với các thành viên gồm Sunggyu, Dongwoo, Woohyun, Hoya, Sungyeol, L và Sungjong. Sản phẩm đầu tay tại đấu trường Kpop của nhóm là album First Invasion, ca khúc chính là Come Come Again.

Điệu nhảy mới lạ và các buổi biểu diễn trực tiếp nhanh chóng mang lại cho họ những thành công nhất định, từng động tác không lỗi của họ thể hiện kỹ năng điêu luyện của từng thành viên.



Ca khúc Be Mine đánh dấu chặng đường thành công của nhóm. Ảnh: KOREABOO

Một năm sau, INFINITE trở lại với album phòng thu đầu tiên Over The Top, với ca khúc chính Be Mine nhanh chóng củng cố vị trí của nhóm. INFINITE trở thành một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất và tài năng nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Tất cả các thành viên cũng đã tham gia vào các dự án phụ khác. Woohyun tham gia SHINee's key với dự án Two Heart, Dongwoo và Hoya kết hợp trở thành nhóm INFINITE H, và Sungyeol, L, và Sungjong trở thành nhóm INFINITE F.

Trong khi Sunggyu chưa tham gia vào một nhóm nhỏ nào đã thành công với vai trò là một nghệ sĩ độc tấu, đáng chú ý nhất là hai chiến thắng trong chương trình âm nhạc cho ca khúc The Answer đầu tay của anh.



Vũ đạo luôn là thế mạnh của nhóm INFINITE mỗi khi xuất hiện. Ảnh: KOREABOO

Hiện tại, tất cả các thành viên đang phục vụ nghĩa vụ quân sự bắt buộc của họ, ngoại trừ Sunggyu.

Sau khi mọi thứ được hoàn thành, nhóm sẽ tái hợp và mang đến một diện mạo khác hoàn toàn, làm tăng sự phấn khích của người hâm mộ khi họ mong muốn nhóm tái hợp như một nhóm trưởng thành nhưng vẫn yêu thích sự tự do.

Sunggyu và L sẽ cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm và gặp gỡ người hâm mộ vào ngày 9-6 trên kênh V Live's CO VIEOKIE.

INFINITE chúc mừng lễ kỷ niệm 10 năm đáng kinh ngạc và hứa hẹn sẽ mang đến những điều bất ngờ khi nhóm tái hợp cùng những dụ án sắp tới.