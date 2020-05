John Wick 4 dời lịch chiếu dài hạn vì dịch COVID-19

Thông tin này được công bố bởi Lionsgate ngay sau cuộc phỏng vấn với đạo diễn Chad Stahelski.

Theo dự kiến bộ phim John Wick 4 sẽ được công chiếu vào ngày 21-5-2021. Tuy nhiên do lịch trình bận rộn của diễn viên chính Keanu với The Matrix 4 và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, phần 4 của John Wick sẽ trình làng vào 27-5-2022.



Thông báo chính thức từ Lionsgate. Ảnh: Lionsgate via Twitter

Đồng thời lịch chiếu của các bộ phim khác do Lionsgate sản xuất cũng sẽ bị hoãn lại một năm bao gồm phim kinh dị Saw: Spiral (thuộc loạt phim nhượng quyền thương mại Saw) khởỉ chiếu ngày 21-5-2021 và The Hitman's Wife's Bodyguard ngày 22-1-2021.

Có thể thấy, nhà sản xuất này sẽ đổ bộ vào nền điện ảnh thế giới năm 2021 một cách vô cùng mạnh mẽ, khi đồng loạt ra mắt những bộ phim như The Unbearable Weight of Massive Talent vào ngày 19-3-2021 và Chaos Walking ngày 22-1-2021.

Damon Wolf, giám đốc tiếp thị của Lionsgate nói với The Hollywood reporter rằng: "Khi khán giả từ khắp nơi trên thế giới quay trở lại rạp chiếu sau đại dịch, hầu hết sẽ có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm và cảm giác đặc biệt qua các bộ phim mới được công chiếu.

Lionsgate rất vui mừng khi có cơ hội giới thiệu những bộ phim như vậy tới khán giả khắp nơi trên thế giới, hứa hẹn một năm 2021 đầy khởi sắc cho ngành điện ảnh của chúng ta".