Mẹ Rồng “học hỏi” Hitler cho tập phim cuối Game of Thrones

Với phần lớn những người hâm mộ Game of Thrones, cái kết cho serie đình đám kéo dài tám năm vừa qua đã để lại không ít hụt hẫng và thất vọng. Bỏ qua những lỗ hổng kịch bản mà bộ đôi biên kịch D. B. Weiss và David Benioff để lại, mùa cuối Game of Thrones vẫn còn nhiều điểm sáng cần được nhắc tới, mà nổi bật trong đó chính là bài diễn văn chiến thắng xuất thần từ Mẹ Rồng Daenerys (do Emilia Clarke thủ vai) sau khi lên ngôi thống trị toàn bộ Seven Kingdoms.

Trong cuộc phỏng vấn mới với tạp chí Variety, nữ diễn viên 32 tuổi tiết lộ bản thân đã dành nhiều thời gian nghiên cứu những kẻ độc tài như trùm phát xít Adolf Hitler.

Mẹ Rồng tiết lộ Adolf Hitler chính là một trong những hình mẫu mình học hỏi nhằm diễn đạt vai một nhà lãnh đạo độc tài.

“Nghe có vẻ buồn cười, nhưng bởi vì tất cả bài diễn văn phát biểu trong phim đều sử dụng ngôn ngữ giả, nên tôi đã nghiên cứu nhiều video về những kẻ lãnh đạo độc tài nói ngôn ngữ khác để xem liệu bản thân có hiểu nội dung họ truyền đạt hay không. Và thật bất ngờ là tôi hoàn toàn có thể hiểu những gì Hitler nói. Vì thế tôi nghĩ rằng khán giả sẽ không phụ thuộc vào phụ đề quá nhiều khi theo dõi phần diễn xuất của mình", nữ diễn viên Emilia Clarke chia sẻ.

Mẹ Rồng cũng chia sẻ thêm, do bài phát biểu khá dài, cùng với việc phải học một ngôn ngữ mới, nên cô đã tập luyện đến khuya mỗi đêm trong suốt hai tháng trời.

Sau khi chia tay Game of Thrones, nữ diễn viên đã đút túi cho mình hai dự án phim sẽ ra mắt trong năm 2019, bao gồm Last Christmas đóng cùng với Emma Thompson, Michelle Yeoh và Inside Suspicion đóng cùng cùng Jake Huston.