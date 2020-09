Những chàng trai vàng dòng phim tận thế

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal từng đốn tim khán giả với hàng loạt bộ phim có sức nặng như Brokeback Mountain (2005), Zodiac (2007), Brothers (2009)...

Gần đây nhất là Spider-Man: Far From Home (2019). Nhưng với các fan cuồng nhiệt của dòng phim tận thế, có lẽ Ngày kinh hoàng (The Day After Tomorrow) của chàng trai lịch lãm là đặc biệt hơn cả.



The Day After Tomorrow ra mắt năm 2004. Nhà nghiên cứu thời tiết Jack Hall phát hiện Trái đất có nguy cơ trở lại thời kỳ Băng Hà nhưng giới khoa học không tin, Phó tổng thống thì coi dự đoán này là một ý tưởng điên rồ vô căn cứ. Thảm họa thực sự đã ập đến. Jack Hall ở lại thủ đô xây dựng chiến lược đối phó cùng hội đồng khoa học và các quan chức cấp cao.



Trong khi đó, con trai của Jack là Sam (Jake Gyllenhaal thủ vai) cũng đang bị kẹt tại New York. Thành phố bị những con sóng lớn tràn vào, nhấn chìm và làm đông lạnh tất cả. Vận dụng kỹ năng sống và kiến thức được bố trang bị từ khi còn nhỏ, Sam trấn an mọi người và cùng những người còn sống sót cố thủ trong thư viện thành phố, đốt sách để sưởi ấm và chia nhau chút thức ăn ít ỏi để tồn tại. Jake Gyllenhaal vào vai phụ nhưng chừng đó cũng đủ sức chinh phục khán giả, đồng thời tạo tiền đề để ngôi sao sinh năm 1980 nhận về những vai diễn lớn hơn trong sự nghiệp.

John Cusack

John Cusack được xem là một trong những diễn viên nổi bật của Hollywood trong thập niên 80.

Nhưng với khán giả Việt Nam, anh được nhớ đến nhiều nhất qua vai diễn ông bố Jackson Curtis nỗ lực cứu gia đình thoát khỏi thảm họa diệt vong trong bộ phim 2012.





2012 được xem là một trong những bộ phim đề tài tận thế nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt Nam cũng như khán giả Quốc tế nhất.

Ý tưởng của phim dựa trên lời tiên đoán của nền văn minh Maya lâu đời về năm tuyệt diệt 2012. Khi đó sẽ có một cơn đại hồng thuỷ đưa thế giới đến ngày tận thế do biến đổi khí hậu liên tục khiến Trái Đất nóng lên.





Bộ phim kể về cuộc chạy trốn khỏi cơn đại họa mà thiên nhiên mang tới của gia đình Jackson, bố con tỷ phú người Nga Yuri Karpov, anh chàng bác sĩ Gordon Silberman..

Xuyên suốt bộ phim là các thảm họa thiên nhiên dồn dập ập tới, đe dọa cuộc sống nhân loại.

Brad Pitt

Anh rất ít khi đóng phim tận thế, nhưng một khi đã góp mặt thì cũng rất ư là ra gì và này nọ.

Năm 2013, bộ phim World War Z có sự góp mặt của Brad Pitt trong vai nam chính thực sự gây được tiếng vang lớn bởi thông điệp nhân văn và nội dung đột phá hơn hẳn những bộ phim khác cùng đề tài.