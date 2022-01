Kể từ khi xuất bản lần đầu năm 1963, tác phẩm đã trở thành dấu ấn khó quên với tuổi thơ của nhiều thế hệ người đọc.



Gần sáu thập niên trôi qua, đây là lần đầu tiên cuộc phiêu lưu của chú chó khổng lồ Clifford được làm thành phim live-action (người đóng). Có thể nói dự án khó thể thực hiện nếu thiếu bàn tay tài năng của đạo diễn Walt Becker.



Walt Becker – “đạo diễn tỉ đô” có duyên với phim động vật



Sinh năm 1968, Walt Becker là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất lâu năm ở Hollywood. Ông tốt nghiệp trường Điện ảnh - Truyền hình USC năm 1995 và bắt đầu hoạt động miệt mài kể từ đó.



Nhìn vào danh sách các tác phẩm của Walt Becker, có thể nhận ra ông là người cực kỳ yêu động vật. Từ Buying the Cow (2000), Wild Hogs (2007) cho đến Old Dogs (2009), các tác phẩm đều có nhan đề gắn liền với một con vật.



Đạo diễn Walt Becker. Ảnh: PHP

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Walt Becker là Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, từng tạo “cơn sốt phòng vé” vào dịp lễ Giáng sinh năm 2015 khi thu về hơn 234 triệu USD toàn cầu trên tổng kinh phí vỏn vẹn chỉ 90 triệu USD.

Tính đến nay, tổng doanh thu các phim Walt Becker từng thực hiện đã cán mốc gần 1 tỉ USD, cùng với Clifford chú chó đỏ khổng lồ, chắn chắn ông sẽ có một vị trí trong hàng ngũ "đạo diễn tỉ đô" của Hollywood.



Các tác phẩm của ông đều tập trung vào các loài vật.



Bật mí về cách chú chó Clifford cao tới hơn 3m



Đạo diễn Becker cũng chia sẻ rằng sự hữu hình của Clifford là vô cùng quan trọng để các diễn viên thể hiện tốt nhất trong quá trình quay phim.

Vì vậy, anh đã tìm đến nghệ sĩ múa rối và quyết định sử dụng một con rối Clifford khổng lồ, lớn đúng bằng kích thước được miêu tả trong câu chuyện của chú chó.

Con rối không chỉ giúp ích với đoàn diễn viên mà còn đóng vai trò là hình ảnh tham khảo giá trị cho đội ngũ thiết kế hậu sản xuất.



Clifford xuất hiện to lớn trên màn ảnh bằng kỹ thuật CG.

Sau nhiều thập niên, có rất nhiều chú chó được đưa lên màn ảnh, thu hút lượng hâm mộ đông đảo. Điều đó càng đặt thách thức với các nhà làm phim trong việc tìm ra nét độc đáo riêng biệt cho Clifford.



Đảm nhận phần kỹ xảo và thiết kế trong phim là MPC (Moving Picture Company).

Sau khi trải nghiệm những gì MPC từng thực hiện, đạo diễn Walt Becker hoàn toàn tin tưởng rằng đơn vị sẽ là lựa chọn tốt nhất để đưa Clifford lên màn ảnh rộng.

Nhận thấy tiềm năng của tác phẩm, ngay sau khi Clifford chú chó đỏ khổng lồ phát hành, hãng Paramount Pictures đã thông báo phần tiếp theo đang được phát triển, hứa hẹn trở thành loạt phim ưa thích dành cho thiếu nhi.



Trailer bộ phim Clifford chú chó đỏ khổng lồ. Nguồn: Youtube

Clifford chú chó đỏ khổng lồ (tựa gốc: Clifford The Big Red Dog) đang khởi chiếu trên toàn quốc.